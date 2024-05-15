به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین زاده گفت: با توجه به برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم‌های تراکتور و مس رفسنجان از دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال کشور، شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به تماشاگران پرشور و فهیم تبریزی جهت مراجعه به ورزشگاه یادگار امام (ره) خدمات ایاب و ذهاب ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: چهارراه عباسی، میدان ستارخان (یکه دکان) و میدان جهاد (نصف راه) به عنوان مبادی انتقال تماشاگران به ورزشگاه یادگار امام (ره) با استفاده از ناوگان اتوبوسرانی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه ادامه داد: تماشاگران محترم می‌توانند از ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه از طریق مبادی فوق، با استفاده از اتوبوس‌های شرکت واحد به ورزشگاه یادگار امام (ره) مراجعه کنند.

این بازی روز پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۹ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.