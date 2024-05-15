به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمدعلی آل هاشم عصر چهارشنبه در یادواره سرداران و شهدای سنگرسازان بی سنگر که با حضور مسئولین استانی، خانواده شهدا و مردم شهید پرور استان برگزار شد، ضمن تبریک دهه کرامت و ولادت ثامن الحجج (ع) گفت: خدماتی که جهاد سازندگی در سال‌های اولیه پس از انقلاب، دوران دفاع مقدس و محرومیت زدایی از روستاها داشت، هیچ وقت فراموش نخواهد شد و ۱۲۲ شهید جهاد سازندگی آذربایجان شرقی، شهید حاج محمدحسن کسایی، شهید مهندس بهروز پورشریفی و سردار سرلشکر مهدی باکری، سیدالشهدا لشکر همیشه قهرمان عاشورا و همه شهدا برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهند شد.

وی ادامه داد: باید این حقیقت را بیان کنیم که آن چنان که باید و با توجه به فداکاری‌هایی که سرداران و شهدای سنگرسازان بی سنگر انجام دادند نتوانسته ایم مقام آنها را پاس بداریم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز ادامه داد: چه کسانی پل‌های بعث و خیبر را ساختند؟ چه کسانی در دوران دفاع مقدس، جاده‌ها، خاکریزها و سنگرها را ساختند؟ اینها اقدامات جهاد سازندگی بود و همین اقدامات بود که جهادگران را مفتخر به دریافت عنوان سنگرسازان بی سنگر کرد.

آیت الله آل هاشم افزود: جهاد سازندگی در زمینه محرومیت زدایی از روستاها خدمات بسیار زیاد و ارزشمندی انجام داد و این خدمات در دوران دفاع مقدس نیز ماندگار بود.

وی شهدای جهاد سازندگی از جمله شهدای گمنام در جامعه دانست و افزود: جهادگران به امام راحل (ره) در خصوص فرمان تشکیل جهاد سازندگی لبیک گفتند و قدم در مسیر ساخت کشور گذاشتند و با اقداماتی که در روستاها و در سالهای دفاع مقدس انجام دادند نام خود را ماندگار کردند.

امام جمعه تبریز نقش برگزاری منظم یادواره‌های شهدا خصوصاً یادواره سرداران و شهدای سنگرسازان بی سنگر را در گرامیداشت یاد آنها تأثیرگذار و قابل توجه دانست و افزود: با برگزاری همین یادواره هاست که می‌توانیم نقش شهدای جهاد سازندگی و رشادت‌های مردان و زنان جهادگر را تبیین کنیم و دامنه گذشت و ایثار آنان را برای جوانان ترسیم کنیم. امروز اگر نظام اسلامی مقتدر است به برکت خون شهداست و باید با برگزاری یادواره‌های منظم و زنده نگه داشتن نام آنها، دینمان را ادا کنیم.

آیت الله آل هاشم بیان کرد: جهاد سازندگی تشکیل شد تا مشارکت مردم را برای محرومیت زدایی از روستاها جلب کند و اقدامات و فداکاری‌هایی که در رفع فقر و ایجاد عدالت انجام داد، فراموش نشدنی است. ادغام جهاد سازندگی با کشاورزی کار خوبی نبود و من نمی‌خواهم در این مورد بحث کنم که البته رهبر معظم انقلاب برای حفظ نام سازندگی، این عنوان را با بسیج سازندگی احیا کردند. پس از ایجاد جهاد کشاورزی، مسئولیت‌های جهاد سازندگی به بسیج سازندگی محول شد و توسط این نهاد پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد از اقدامات و فعالیت‌هایی که جهادسازندگی در دوران دفاع مقدس انجام داد بی اطلاع هستند. طرح سوخت جامد مرکب برای پرتاب راکت و موشک، طرح تعریض شنی بولدوزر، طرح تبدیل سنگرهای سه ضلعی به ۵ ضلعی، ایجاد خاکریزهای دو جداره، ساخت سنگرهای بتنی، طرح لودر شناور، ساخت پل کاذب، ساخت آزمایشگاه عمق یاب دریایی، تولید ۵ هزار دستگاه رهگیری در شب، ساخت نفربر زرهی، تولید دستگاه جیره غذایی رزمی، سنگرسازی در هور، ساخت نخستین کارخانه یخ سازی در فاو، تصفیه خانه‌های آب آشامیدنی، آشپزخانه‌های بزرگ در خوزستان، ساخت حمام سیار و دوش‌های مخصوص حملات شیمایی تنها نمونه‌ای از فعالیت‌های جهاد سازندگی است که در اختیار رزمندگان قرار دادند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بیان کرد: جهاد سازندگی در طول ۸ سال دفاع مقدس بدون هیاهو وظایف خود را به خوبی انجام داد.

آیت الله آل هاشم بیان کرد: درست است در داخل مشکلات اقتصادی و معیشتی داریم اما در سطح دنیا با اقتدار در برابر دشمنان ایستاده ایم و با عملیات وعده صادق قدرت ایران را به دنیا نشان دادیم.

وی بیان کرد: این عظمت و اقتدار به برکت خون شهدا و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب است و نیروهای مسلح با آمادگی کامل، همه نقشه‌های استکبار و صهیونیسم را باطل کردند.