FATF آنقدر برای روحانی مهم نیست که در جلسات مجمع تشخیص شرکت کند

پرویز سروری عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی حواشی ایجاد شده در این باره گفت: متاسفانه دولت در روند غلطی، خود را اسیر کرده است و به جای آنکه فکر کند که به عنوان منتخب ملت امروز وظیفه دارد تا مشکلات مردم را حل کند در همه حال بدنبال فرافکنی است زیرا دولت می‌داند که چه این لوایح تصویب شود و چه نشود مشکلی از معضلات مردم حل نمی شود و دولت همچنان باید پاسخگو باشد.

رفتار امروز دولت دیکتاتوری مطلق است

وی همچنین افزود: امروز دولت طوری فضا را ایجاد کرده است که در صورت تصویب یا عدم تصویب لوایح FATF در مجمع به فرافکنی خود ادامه دهد. امروز هم دولتی‌ها، مجمع را زیر فشار گذاشتند که اگر لوایح تصویب نشود اعضای مجمع باید پاسخگو باشند.

سروری گفت: این رفتار سیاسی دولت به چه معناست؟ رفتار امروز دولت دیکتاتوری مطلق است. این یعنی هر آن چیزی که ما گفتیم را باید اجرا کنید و هر نهادی که بخواهد نظری خلاف دولت بدهد زیر بار سنگین فرافکنی‌های ما قرار خواهد گرفت. پس با چنین شرایطی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به چه کار می آید. اگر مجلس و شورای نگهبان صرفا باید امضا کننده لوایح دولت باشند نیازی به وجود آنها نیست و باید جمع شود.

وی گفت: فلسفه حضوری این نهادها برای کنترل دولت است تا بتوانند استبداد رای دولت را بگیرند تا تصمیمات در یک فرایند معمول صورت پذیرد.

دولت مدل شاهنشاهی را به نام دموکراسی رنگ کرده و به مردم غالب می‌کند

سروری همچنین ادامه داد: امروز با توجه به حرکات دولت به جای آنکه بگوییم مجلس در رأس امور است باید گفت انگار دولت در رأس امور قرار دارد و باید صرفا تمام مجموعه های کشور از دولت تبعیت کنند که این چیزی جز استبداد نیست. دولت امروز مدل شاهنشاهی را رنگ کرده و به نام دموکراسی به مردم غالب کرده است. این رفتار دولت، جمهوریت نظام را مورد خدشه قرار می دهد.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی افزود: در اصل، مجمع تشخیص مصلحت به عنوان آخرین سنگر تصمیم گیری کشور که موضوعات بسیار مهمی را باید مورد بررسی قرار دهد ترکیبی دارد که هم افراد حقوقی در آن حضور دارند و هم حقیقی.

وی گفت: تمام ظرفیت های کشور در مجمع تشخصیص مصلحت تبلور یافته است. حال این مجمع اگر نتواند فارغ از فشارهای بیرونی به وظایف قانونی خود عمل کند می توان گفت که این موضوع منافع و مصالح ملی را تحت الشعاع و آنها را مورد تهدید قرار می دهد. از همین منظر باید اعضای مجمع تشخیص نسبت به این موضوع حساس باشند و فارغ از تمام فشارها تصمیم خود را بگیرند و بدانند که هیچگونه فشاری از طرف ملت به آنها وارد نخواهد شد زیرا مردم آنها را عصاره خود می دانند.

سروری همچنین ضمن اشاره به تضمین های قبلی دولت در موارد دیگر گفت: امروز دولت باید پاسخگو باشد. دولت روزی اعلام کرد که برجام تمام مشکلات کشور را حل می کند و تمام تحریم ها را از بین خواهد برد. روزی می گفت تمام مشکلات بانکی و موضوع سوئیفت با تصویب برجام حل خواهد شد. دولت در زمان تصویب برجام تضمین های سنگینی به ملت داد. آن زمان، دولت تضمین می داد که با امضای برجام تمام مشکلات حل می‌شود ولی حل نشد. حال امروز دولت رسما اعلام می کند که ما هیچ تضمینی بعد از تصویب لوایح FATF و در پی آن رفع مشکلات نمی دهیم.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: چطور می توان برای رفع مشکلات پس از تصویب این لوایح اعتماد کرد. امروز دولت می گوید با تصویب این لوایح فقط می خواهیم بهانه را از دست آمریکایی‌ها بگیریم.

FATF انقدر برای روحانی مهم نیست که در جلسات مجمع شرکت کند

وی افزود: حال، امروز سئوال ما این است که آیا با گرفتن این بهانه ها مشکلات ما با آمریکا حل می‌شود و تحریم ها را کنار می گذارند؟ خیر، امروز آمریکایی‌ها با قدرت و فشار تحریم ها را توسعه می دهند. امروز اروپایی ها نیز همان حرف‌های آمریکا را ولی با لبخند تکرار می کنند. اروپایی ها نزدیک به ۸ ماه ایران را فریز کردند تا موضوع SPV حل شود ولی بعد از مشکلات بسیاری که در آن دوره به اقتصاد کشور وارد شد SPV را به اینستکس تغییر دادند.

سروری همچنین افزود: در شرایط فعلی، خود رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص شرکت نمی‌کند تا به عنوان یک عضو حاضر باشد بعد انتظار دارد که این موضوع مورد توجه اعضای مجمع باشد. از سوی دیگر می‌توان حدس زد که شاید دولت در اصل هیچ ارزشی برای مجمع تشخیص قائل نیست که بخواهد در آن شرکت کند. این هم نکته قابل تامل و ناراحت کننده‌ای است. رئیس جمهور باید در جلسات مجمع شرکت کند و اعضا را اقناع سازد. حال شاهد هستیم که شأن مجمع تشخیص آنقدر پایین آمده است که رئیس دفتر او، در مورد این موضوع موضع‌گیری می‌کند.

وی همچنین در تاکید این موضوع افزود: امروز ما در شرایط تحریم هستیم. مشکل اصلی ما امروز تحریم‌های آمریکاست. از سوی دیگر با تصویب این لوایح سرپل‌های ما برای دور زدن تحریم‌ها نیز سوخت می‌رود. مهمترین موضوع دشمنان ما در فشار برای ورود ایران به FATF، اطلاع آنها از تمام ظرفیت‌های اقتصادی ما و مسیرهای ما برای دور زدن تحریم‌ها است.

سروری همچنین افزود: در نتیجه تحریم‌ها لغو نمی‌شود و پس از آن دیگر توان دور زدن آنها را نیز نخواهیم داشت. عملا اقتصاد کشور با شرایط سختی مواجهه خواهد شد. امروز دولت با سیاست‌های موجود عملا اقتصاد کشور را واردات محور می‌کند زیرا در قبال نفت تنها کالا می‌دهند و این به تولید داخلی ضربه خواهد زد.

هر زمانی که گرانی‌های سنگین بوجود می‌آید، دولت حاشیه سازی می‌کند

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی ضمن اشاره به حاشیه سازی‌های اخیر دولت گفت: امروز تردیدی در این موضوع نیست که هر بار گرانی سنگینی وجود دارد، دولت موضوعات حاشیه‌ای را ایجاد می‌کند تا ذهن جامعه را از موضوعات اصلی منحرف سازد.

وی افزود: امروز به وضعیت خوراک مردم و معیشت روزمره آنها نگاه کنید. امروز ما در تور سونامی افزایش قیمت‌ هستیم و دولت اولویت‌های خود را در حاشیه‌های غیر ضروری قرار داده تا با روی کار آوردن اینگونه موضوعات مردم را درگیر مسائل دست چندم می‌کند. امروز وضعیت کشور در موضوعاتی همچون قاچاق کالا فاجعه بار است.