به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بازیگر محبوب سینمای بریتانیا پس از این که متوجه شد جان لستر به کمپانی «اسکایدنس انیمیشن» پیوسته، از ایفای نقش در فیلم «لوک» خودداری کرد.
کمپانی «اسکای دنس انیمیشن» و خود تامپسون هیچ صحبتی در این باره نکردهاند، اما او به آرامی از فیلم جدا شده است.
لستر که یکی از تاثیرگذارترین انیماتورهای کمپانی «دیزنی» بود، چندی پیش به دلیل بدرفتاری جنسی از این کمپانی کنار گذاشته شد. وی به دلیل شیوه ناشایست خود در رفتار با زنان و با وجود عذرخواهی از دیزنی کنار گذاشته شد. بسیاری از اعضای جامعه انیمیشن از دیزنی درخواست کردهاند که با وجود موفقیتهای حرفهای وی او را کنار بگذارد.
جان لستر سپس در کمپانی «اسکایدنس» به کار گرفته شد و آن زمان مدیرعامل این کمپانی با انتشار بیانیهای اعلام کرد به شخصه تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده که او بیگناه بوده است.
خروج تامپسون از این پروژه نخستین مقاومت یک چهره سرشناس از کار کردن با لستر است.
«لوک» درباره دو نیروی مخالف است که کنترل سرنوشت را در اختیار دارند که یکی «لوک خوب» و یکی «لوک بد» است. الساندرو کارلونی کارگردانی این فیلم را برای اکران در سال ۲۰۲۱ برعهده دارد.
تامپسون بهزودی با بازی در یک کمدی از «آمازون استودیو» با عنوان «لیت نایت» ظاهر میشود که مندی کالینگ آن را کارگردانی کرده و تامپسون در آن در نقش مجری یکی از برنامههای شبانه تلویزیونی که با عنوان «لیت نایت» شناخته میشوند، بازی کرده است.
لَسِتِر سال ۱۹۸۴ به پیکسار پیوست و از پیشگامان استفاده از انیمیشن کامپیوتری بود. او کارگردانی مجموعه «داستان اسباببازیها» از سال ۱۹۹۵ را انجام داد و هدایت این کمپانی را در زمان ساخت تعدادی از به یادماندنیترین فیلمهایش بر عهده داشت.
وقتی پیکسار در سال ۲۰۰۶ به دیزنی فروخته شد، او هدایت کل عملیاتهای انیمیشنسازی این مجموعه را بر عهده گرفت.
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