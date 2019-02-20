خودروی برقی که جای دوچرخه و اسکوتر را می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، خودروی یادشده که فعلا یک مدل مفهومی از آن معرفی و عرضه شده Ami One نام دارد که طول آن تنها ۲.۵ متر بوده و به طور تمام برقی طراحی شده است.

این خودرو که تنها دو صندلی دارد با یک بار شارژ می تواند ۱۰۰ کیلومتر را طی کند و حداکثر سرعت آن به ۴۵ کیلومتر در ساعت می رسد و لذا تنها برای استفاده در داخل شهرها مناسب است. باز و بسته کردن قفل درب این خودرو با استفاده از کد کیو آر و نه کلیدهای عادی انجام می شود.

سیتروئن می گوید خودروی یادشده با توجه به طراحی که دارد، بدون در اختیار داشتن گواهینامه رانندگی هم قابل راندن و استفاده است. به اشتراک گذاری خودروی یادشده با استفاده از یک اپلیکیشن تلفن همراه و ظرف مدت حداکثر ۵ دقیقه انجام می شود. کرایه این خودرو برای چند روز تا چند ماه ممکن است و امکان افزایش این زمان هم وجود دارد.

Ami One همراه با امکانات جانبی جذابی همانند شارژر بی سیم گوشی، نمایشگر ۵ اینچی مدیریت و کنترل امکانات، سیستم کنترل صوتی و بلندگوی بلوتوث عرضه می شود.