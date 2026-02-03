افتتاح ۹ همت پروژه صنعتی و معدنی در کرمان؛ چالش اصلی تنش آبی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینینژاد، بعداز ظهر سهشنبه در نشست خبری گفت: به مناسبت دهه فجر روز پنجشنبه هفته جاری طی مراسمی با حضور وزیر صمت حدود ۹ هزار میلیارد تومان پروژه صنعتی و معدنی در استان کرمان افتتاح می شود.
وی افزود: ۲ مورد از این پروژهها در مس سرچشمه و تعداد هشت پروژه دیگر به صورت وبیناری در شهرستانهای سیرجان، زرند، رفسنجان و بم به بهرهبرداری خواهد رسید.
رشد چشمگیر در سهم تولید ناخالص داخلی
حسینینژاد، با اشاره به مسیر توسعه استان کرمان، تصریح کرد: در ابتدای برنامه ششم توسعه، سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی استان کرمان ۳۷.۷ درصد بود که با سیاستگذاریهای انجام شده، این رقم در پایان برنامه ششم به ۴۸ درصد و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ به ۵۶ درصد افزایش یافته است که نشاندهنده رشد ۱۰ درصدی خالص است.
وی ادامه داد:همچنین سهم استان کرمان از تولید ناخالص داخلی کشور از ۳.۴ درصد به ۴.۱ درصد بالغ شده است.
مدیرکل صمت کرمان در تشریح ظرفیتهای استان کرمان گفت: استان کرمان دارای ۸ میلیارد تن ذخیره قطعی در ۴۲ ماده معدنی است و سالانه ۱۴۰ میلیون تن استخراج از ۵۵۰ معدن فعال انجام میشود.
وی تأکید کرد: اکنون بیش از ۵۰ درصد کنسانتره کشور، ۳۲ میلیون تن گندله، ۱۱ میلیون تن آهن اسفنجی و ۱۰.۵ میلیون تن شمش در کرمان تولید میشود که در مجموع، ۳۰ درصد فعالیتهای فولادی کشور در استان کرمان شکل گرفته است.
تمرکز بر صنایع پاییندستی و رفع ناترازیها
حسینینژاد ، هدف نهایی توسعه را تحقق منافع آن برای مردم استان کرمان از طریق توسعه صنایع پاییندستی زنجیرههای فولاد و مس، صنایع قطعهسازی، و صنایع دانشبنیان در برنامه هفتم توسعه برشمرد.
وی در ادامه به مهمترین چالشها اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از بزرگترین مشکلات، تنش آبی است و صنعت و معدن با وجود جایگاه خود در استان کرمان، تنها ۲۶۰ میلیون مترمکعب از ۶.۴ میلیارد مترمکعب آب مصرفی استان را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: برای تأمین این میزان، خط نخست انتقال آب از خلیج فارس به بهرهبرداری رسیده که ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب مورد نیاز را تأمین میکند و در حال پیگیری تأمین ۷۰ میلیون مترمکعب از طریق پساب فاضلاب شهری هستیم.
افزایش سهم استان کرمان از حقوق دولتی معادن
مدیرکل صمت کرمان، توسعه نامتوازن زیرساختها را ناشی از عدم تحقق کامل اعتبارات موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن دانست که ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را به استان کرمان اختصاص میدهد.
حسینینژاد، با بیان جهش در این حوزه افزود: از بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن استان، برای نخستین بار ۲,۲۰۰ میلیارد تومان به استان بازگردانده شده است که این رقم در گذشته به ۱۰۰ میلیارد تومان نیز نمیرسید.
وی ادامه داد: همچنین، در سال ۱۴۰۲ حوزه صمت استان کرمان ۲۷ هزار میلیارد تومان از ۳۶ هزار میلیارد تومان مالیات پرداختی کل استان را به خزانه کشور واریز کرده است.
وی بر پیگیریهای مستمر جهت انتقال ۱۰۰ درصد حسابهای بانکی شرکتهای فعال در استان به کرمان تأکید کرد که تاکنون ۳۰ درصد از این انتقال محقق شده است.
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