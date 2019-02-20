۲۱۹ میلیون دلار کالا به روسیه صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های صورت گرفته از آمار تجارت خارجی ایران با ۱۰۰ کشور دنیا طی ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری، نشان می دهد، تبادل تجاری در حوزه کالاهای غیرنفتی با روسیه، در حد ۳۷۱ هزار و ۶۲۹ تن به ارزش ۲۱۹ میلیون و ۲۵۸ هزار دلار بوده است و تنها ۰.۳۹ درصد از وزن و ۰.۶۰ درصد از ارزش کل صادرات ایران، در این مدت را در بر گرفته و روسیه را در رده ۱۷ کشورهای دریافت کننده کالا از ایران قرار داده است.

بر اساس آمار، در مدت مشابه سال گذشته، ۳۷۰ هزار و ۸۱۷ تن کالا به ارزش ۲۰۱ میلیون و ۹۶۸ هزار دلار به روسیه صادر شده بود که ۰.۳۷ درصد از وزن و ۰.۵۷ درصد از ارزش کل صادرات ایران را در برگرفته بود.

به این ترتیب، آمار نشان می دهد صادرات به روسیه در ۱۰ ماه گذشته از سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ وزنی ۰.۲۲ درصد کاهش یافته اما از لحاظ ارزشی ۸.۵۶ درصد افزایش یافته است.