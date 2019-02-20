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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

بازیکن تیم ملی کلمبیا: از سردار آزمون درباره کی‌روش اطلاعات گرفتم

بازیکن تیم ملی کلمبیا: از سردار آزمون درباره کی‌روش اطلاعات گرفتم

بازیکن تیم ملی فوتبال کلمبیا می‌گوید از سردار آزمون اطلاعاتی درباره نحوه کار کارلوس کی‌روش گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش که چندی پیش به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال کلمبیا انتخاب شد، اقداماتش را در این تیم آغاز کرده و در اولین گام با چند ستاره تیم کلمبیا از جمله خامس رودریگز گفتگوهایی داشته است.

البته بازیکنانی هم هستند که کی روش با آنها صحبت نکرده است از جمله ویلمار باریوس که در تیم زنیت سنت پترزپورگ بازی می کند. باریوس در این تیم همبازی سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران است و از همین طریق اطلاعاتی درباره نحوه کار کی روش جمع کرده است.

باریوس در اینباره گفت: کی روش تا الان با من صحبتی نداشته است اما این شانس را داشتم که با سردار آزمون مهاجم ایران و همبازی خودم در زنیت صحبت کنم. آزمون اطلاعات خوبی درباره کی روش به من داد. ما صحبت های خوبی درباره نحوه کار کی روش داشتیم.

بازیکن تیم ملی کلمبیا تاکید کرد: به نظرم کی روش شرایط و تجربه کافی برای حضور روی نیمکت کلمبیا را داشته است. آرزو می کنم او به بزرگترین موفقیت ها دست یابد. امیدوارم که ما با هم به چیزهای مهمی برسیم.

کد مطلب 4547564

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