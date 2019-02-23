عملکرد چهار بازیکن خارجی استقلال/ منشا تنها خارجی که گل نزده است

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران در حالی دیدارهای خود در لیگ برتر را دنبال می کنند که از همه ظرفیت‌های ممکن برای جذب بازیکن خارجی استفاده کرده و در حال حاضر ۴ بازیکن خارجی در اختیار دارند.

طارق همام تنها خارجی آبی‌ها می‌باشد که از نیم فصل اول برای این تیم باقی مانده و سهمیه آسیایی آنها به حساب می‌آید.

گادوین منشا، ایسما و آیاندا پاتوسی هم ۳ خارجی دیگری هستند که آبی پوشان در ابتدای نیم فصل دوم آنها را به خدمت گرفته‌اند تا به طور همزمان از ۴ بازیکن خارجی بهره بگیرند.

۳ بازیکن از ۴ بازیکن استقلال تاکنون موفق به گلزنی برای این تیم شده‌اند و تنها گادوین منشا است که هنوز پایش به گل برای آبی‌ها باز نشده است.

علیرغم این که منشا بازیهای خوبی برای آبی پوشان انجام داده و در ۳ بازی که برای این تیم به میدان رفته یک پاس گل هم داده، اما هنوز موفق به گلزنی نشده تا تنها خارجی استقلال باشد که هنوز در این فصل گلزنی نکرده است.