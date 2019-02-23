پاکسازی نهایی واحدهای عرضه کننده پوشاک قاچاق/توسعه طرح به ۷ استان

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نتایج اجرای طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در شهر تهران، اظهار داشت: ۱۱۰ واحد تجاری در نزدیک به ۴۰ مجتمع تجاری تهران شناسایی شد که پوشاک محرز قاچاق داشتند و بر اساس هماهنگی هایی که با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام گرفت، در این زمینه اقدامات مقتضی انجام شد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: چهارشنبه هفته گذشته یک اقدام ضربتی در این حوزه کلید خورد؛ از این رو با قاطعیت اعلام می کنم که این ۱۱۰ واحد ارائه کننده پوشاک محرز قاچاق، دیگر این اقلام را عرضه نمی کنند.

وی ادامه داد: همین الان اگر به این واحدها مراجعه کنید، متوجه می شوید که حتی یکی از این ۱۱۰ واحد، پوشاک قاچاق ندارند.

دهقانی نیا با بیان اینکه در حال توسعه طرح به سایر استان ها هستیم، گفت: در حال حاضر از سنگ اندازی استانداران در این مسیر گذر کرده ایم و هماهنگی ها برای توسعه طرح در حال انجام است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: استان های خراسان رضوی، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان و اصفهان در اولویت اجرای طرح مبارزه با عرضه پوشاک محرز قاچاق هستند، ضمن اینکه توسعه طرح به سایر شهرهای استان تهران نیز در دستور کار قرار دارد.