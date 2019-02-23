«قرارمون پارک شهر» به فرهنگسرای ارسباران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه فیلم تهران، فیلم سینمایی «قرارمون پارک شهر» به نویسندگی و کارگردانی فلورا سام یکشنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران نمایش داده و پس از آن با حضور عوامل نقد و بررسی می‌شود.

«قرارمون پارک شهر» با نام پیشین «نیمکت» مضمونی اجتماعی دارد و داستان زندگی نویسنده ای را روایت می کند که در حین نوشتن آخرین رمان خود پرده از حقایق زندگی اش برداشته می شود.

فلورا سام نویسنده و کارگردان، مجید اوجی تهیه کننده، ابراهیم اصغری تهیه کننده، کورش جاهد کارشناس سینما و جمعی دیگر از عوامل و بازیگران فیلم مهمانان چهارصد و نود و نهمین نشست باشگاه فیلم تهران هستند.

شقایق فراهانی، ماه چهره خلیلی، امین زندگانی، سام نوری، سیاوش طهمورث، امید روحانی، افسر اسدی، شیوا خسرومهر، مریم کاویانی، نرگس محمدی و محمدرضا شریفی نیا بازیگران فیلم «قرارمون پارک شهر» هستند.