«قرارمون پارک شهر» در پاریس به نمایش درمی آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، اولین ساخته سینمایی فلورا سام با عنوان «قرارمون پارک شهر» که هم‌اکنون در داخل کشور در نوبت اکران به سر می‌برد، قرار است با حضور سازندگانش در تاریخ ۲۲ ژوئن برابر با ۳۱ تیرماه در سینما کلوب د اتوال پاریس به نمایش درآید.

این دومین نمایش جهانی این فیلم پس از حضور در بخش مسابقه جشنواره «جاگران» دهلی نو محسوب می‌شود.

«قرارمون پارک شهر» با مشخص شدن سرگروه به زودی در سینماهای داخل کشور نیز روی پرده می رود.

با نزدیک شدن به زمان اکران، سازندگان از اولین تیزر رسمی این فیلم رونمایی کرده‌اند. ساخت این تیزر برعهده حسین حشمت‌نیا بوده است.

شقایق فراهانی، ماه‌چهره خلیلی، امین زندگانی، سام نوری، سیاوش طهمورث، امید روحانی، افسر اسدی، شیوا خسرومهر، مریم کاویانی، نرگس محمدی و محمدرضا شریفی نیا، و… بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

«قرارمون پارک شهر» با نام پیشین «نیمکت» مضمونی اجتماعی دارد و داستان زندگی نویسنده‌ای را روایت می‌کند که در حین نوشتن آخرین رمان خود پرده از حقایق زندگی‌اش برداشته می‌شود ...

مجید اوجی و ابراهیم اصغری به طور مشترک تهیه‌کنندگی این فیلم را برعهده داشته‌اند.

عوامل اصلی این پروژه سینمایی عبارتند از نویسنده و کارگردان: فلورا سام، مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، تدوین: واروژ کریم مسیحی، آهنگساز: ستار اورکی، صدابردار: آرش برومند، صداگذار: محسن روشن، طراح صحنه و لباس: فرامرز بادرام پور، طراحان گریم: احسان رناسی، شیوا پاک نیت، مشاور کارگردان: احمد کاوری، انتخاب بازیگران: محمدرضا شریفی‌نیا، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: مسعود حقی، مدیر تولید: عباس دقاقی، منشی صحنه: مرجان تاجیک، عکاس: آرش شاه‌محمدی، مشاور رسانه ای: امین اعتمادی مجد، مجری گریم: سارا اسکندری، جلوه‌های ویژه میدانی: حمید رسولیان، جلوه‌های ویژه کامپیوتری: محمدرضا امامی، مدیر تدارکات: مهدی مجلل.