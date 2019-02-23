«پنو»، رقیب ایرانی برندهای پوشاک اروپایی و ترک

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شاید تا چند سال پیش با هجوم سرسختانه برندهای ترک به ایران و دیگر برندهای عمومی اروپایی، کمتر کسی فکر می‌کرد که دیگر تولید ایرانی توان ایستادگی در برابر تنوع و پیچیدگی قیمت‌گذاری‌های آنها را داشته باشد. این حضور فراگیر آنها در کنار اتفاق‌های خوب، موجب سرخوردگی برندهای داخلی که خود را آماده این تقابل نمی‌دیدند شده بود، اما اکنون شاید حضور یک بازیگر جدید در این بازار پر زرق و برق، امیدی بزرگ را برای تمامی فعالان این صنعت و مشتری ایرانی ایجاد کند.

هشت ماه پیش (تیرماه ۱۳۹۷)، جرقه‌های خلق این برند جدید که ابعادی بسیار بزرگ‌تر از آنچه در ایران تاکنون به عنوان فروشگاه یک برند در نظر گرفته شده بود ایجاد شد. نام این برند براساس مشاهده‌ای از یک روستای کوچک به نام پنو انتخاب شد، روستایی در استان گلستان، منطقه گالیکش، در گذشته استان گلستان منطقه‌ای بسیار ناب جهت کاشت پنبه به شمار می‌رفت، تا آنجا که به پنبه نام طلای سپید را اطلاق می‌کردند.

صدرا شریعتمداری، طراح و ایده‌پرداز برند پوشاک پنو در خصوص ضرورت‌های حضور برندهای بازار انبوه در بازار ایران گفت: «حضور برندهای به اصطلاح Mass Market در بازارهای اشباع نشده‌ای همچون بازار مصرفی ایران می‌تواند برای صنعت تولید پوشاک همچون تیغی دو لبه عمل کند، از سمتی برنده و از بین‌برنده همانند زمانی که برندهای خارجی دست چندم ترک و اروپا بدون رعایت قوانین وارد ایران شدند و کسب‌وکار ایرانی کارخانه‌های تولیدی را به مخاطره انداختند و نهایت مواجهه‌ ایران با خروج هنگفت ارز از ایران آن هم برای چیزی که ایران خود در اعصار مختلف سردمدار آن بوده است، از جهتی دیگر نیز ورود برندهای Mass Market موجب تغییری هویت مدار در نوع کسب‌وکار ایرانی شد و شاید احساس این خطر مورد نیاز برای تولید کننده ایرانی بود که بدون دانش می‌توان به راحتی حتی در ایران موقعیت‌های بزرگ را از دست داد.»

برند پنو اکنون در مواجهه با رقبای خارجی خود مسیری سخت را پیش روی دارد، مسیری که خود را برای آن ماه‌ها است که آماده ساخته است. فضای خرده فروشی بالای ۱۵۰۰ متر مربع با بیش از ۴۰ هزار کالای تماما ساخت ایران و مطابق مد روز جامعه و جهان با تمرکز ۷۰ درصدی بر محصولات بانوان.

این نخستین حضور پنو در بازار ایران است که شاید در آینده نوید تحولی بزرگ را در این صنعت در پی داشته باشد و پنو همراه با دیگر برندهای ایرانی، افتخاری برای این سرزمین شود آن هم با استانداردی بسیار بالا.

سرمایه‌گذاری این بخش توسط بخش خصوصی و توسط مجید بیگلری ایده پرداز این برند و راه اندازی آن توسط صدرالدین (صدرا) شریعتمداری صورت گرفت، جلال بیگلری نیز مدیرعامل این مجموعه است؛ تیمی چالاک و خلاق که در آینده پنو را به تفکر و پلت‌فرمی کارآمد مبدل خواهند کرد.

نخستین حضور این برند در هشتمین جشنواره ملی مد و لباس در تهران در جایگاه، در ویترین ملی بود که نمایشی قدرتمند از تولیدات ایرانی را به تماشای مراجعان گذاشت. حضور برند ایرانی در این حد و اندازه نویدی خوش آهنگ برای تولید ملی خواهد داد که می‌توان از ایرانیان توقعی فراتر از مرزها داشت و جایگزین برندهای خارجی در ایران میسر است.

از نکات برجسته دیگر این برند تلفیق معماری و صنعت و دیگر رشته‌های مرتبط هنری از قبیل موسیقی، هنرهای تجسمی با آن است، در پنو می‌توان با هنر مواجه شد نه صنعت. دکوراسیون داخلی این برند توسط علی ماهی‌صفت با الهام از دوچرخه برای فصل اول آن خلق شده است.

اکنون روز شمار افتتاح نخستین شعبه این برند در روزهای واپسین سال در فروشگاه آن است. پنو، عید امسال میزبان علاقه‌مندان خود در منطقه سرسبز مازندران، بعد از شهر چالوس، شهر هچیرود خواهد بود.

علاقه‌مندان به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت این شرکت به آدرس penoland.ir مراجعه کنند.

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