ساعات سخت عربستان، چین و ونزوئلا در شورای حقوق بشر سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جلسه سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز دوشنبه آغاز می شود و با توجه به تحولات مهم ماه های اخیر چین، عربستان و ونزوئلا، این کشورها در کانون بحث های نشست سال جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهند بود.

بر اساس این گزارش، عربستان به دلیل قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد، تحت شدیدترین انتقادات قرار می گیرد و چین نیز به دلیل اخباری که در مورد نحوه برخورد نیروهای امنیتی این کشور با اقلیت ایغور منتشر شده، جزء محورهای مورد بحث است.

در همین رابطه رویترز اعلام کرده که نماینده چین در سازمان ملل در تلاش است تا به نوعی از حجم انتقادها از پکن در این رابطه بکاهد.

ونزوئلا نیز که با اقدام «خوان گوایدو» وارد بحران جدی شده در کانون بحث های نشست سال جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد بود.

در این میان خبر می رسد کشورهای اروپایی که از خوان گوایدو حمایت می کنند درصدد هستند تا از سخنرانی نماینده ونزوئلا در سازمان ملل، در نشست شورای حقوق بشر جلوگیری کنند.