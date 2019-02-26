همایش توسعه بندر چابهار با حضور وزیر راه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش توسعه بندر چابهار با شعار «چابهار، دروازه ملل» صبح امروز با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد،عباسعلی سلیمانی، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ، موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان و تعدادی از مقامات کشورهای منطقه از جمله معاونان وزرای حمل و نقل هند و افغانستان در بندر چابهار آغاز به کار کرد.

در این همایش ۱۱۵ تن از مقامات ۳۰ کشور با هدف شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری در بندر چابهار حضور یافتند.

گفتنی است سال گذشته با حضور رئیس جمهور فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار به بهره برداری رسید که با افتتاح این طرح، ظرفیت این بندر از ۳.۵ به ۸.۵ میلیون تن افزایش یافت.

روز گذشته نیز با حضور وزیر راه و شهرسازی از ۱۳ دستگاه تجهیزات مدرن بندری شامل ۸ دستگاه مکنده غلات و ۵ دستگاه گنتری کرین (جرثقیل های حمل کانتینر از کشتی به ساحل) به بهره برداری رسید.