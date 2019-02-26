چابهار پل ارتباطی شرق آسیا به اروپاست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی امام جمعه زاهدان در همایش بین المللی توسعه چابهار که هم اکنون در این بندر در حال برگزاری است، با اشاره به ظرفیت های خدادادی بندر چابهار گفت: مهمترین پتانسیل این بندر دسترسی به آب های آزاد است که برای رسیدن به این بندر نیاز به عبور از تنگه هرمز نیست.

وی افزود: این پتانسیل به معنی وجود بندری خارج از بحران است همان گونه که در دفاع مقدس تمام بنادر ما در تیررس دشمن بود اما چابهار مصونیت دارد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: چابهار نزدیک ترین بندر به آبهای آزاد و تنها بندر اقیانوسی کشور است و کوتاه ترین مسیر دسترسی افغانستان و آسیای میانه به آبهای آزاد محسوب می شود. به گونه ای که فاصله چابهار تا مرز ترکمنستان ۱۴۴۰ کیلومتر است.

آیت الله سلیمانی خاطرنشان کرد: چابهار هزینه های مختلف حمل و نقل و بارگیری مجدد را نخواهد داشت و با اتصال آن به شبکه ریلی به پل ریلی جنوب شرق آسیا به آسیا تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به دسترسی بندر چابهار به عمان، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، چین، هند و حتی آفریقا یادآور شد: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند بندر چابهار باید به دروازه تحول اقتصادی شرق کشور تبدیل شود.