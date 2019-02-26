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۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۰۰

پویش «مادر من» در رادیو پیام

پویش «مادر من» در رادیو پیام

رادیو پیام به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت زهرا(س) و روز مادر پویش «مادر من» را راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو پیام، شهرام ملازاده مدیر شبکه های رادیویی پیام و آوا گفت: شنوندگان رادیو پیام در سراسر کشور می‌توانند در روز مادر با رادیو پیام همراه و در خاطره سازی برای روز مادر نقش داشته باشند.

وی افزود: هفتم اسفند روز ولادت حضرت زهرا(س) و روز مادر بخش شامگاهی رادیو پیام با اجرای مریم نشیبی لحظات متفاوتی را برای مادران سرزمین مان به یادگار خواهد گذاشت.

ملازاده بیان کرد: بخش شامگاهی رادیو پیام از بخش های پرشنونده رادیو پیام است که هرروز از ساعت ۱۸ الی ۲۲ بصورت زنده روی آنتن می‌رود. به همین منظور پویش بزرگ «مادر من» را در این بخش بصورت ویژه طراحی کردیم. 

مدیر رادیو پیام و آوا در پایان گفت: مخاطبان رادیو پیام ضمن ارسال پیام‌های تبریک خود از طریق سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۰۱۰۴۷ می‌توانند با مادران و مادربزرگشان عکس گرفته و از طریق شبکه‌های اجتماعی که اعلام می‌شود عکس های خود را ارسال کنند تا با نام خودشان در رادیونمای رادیو پیام مشاهده کنند.

کد مطلب 4552800
عطیه موذن

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