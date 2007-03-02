مذاکرات آمریکا و اسرائیل درباره کمک ده ساله به تل آویو آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آمریکا و اسرائیل گفتگوهای رسمی خود را درباره برنامه کمک های ده ساله واشنگتن به تل آویو آغاز کردند که برنامه کمک های مالی بیشتری را شامل می شود.

وزارت امور خارجه آمریکا و سفارت اسرائیل در واشنگتن در بیانیه مشترکی اعلام کردند : هدف از این گفتگوها تعیین برنامه کمک های جدیدی به جای برنامه کنونی است که در سال 2008 میلادی پایان می پذیرد.

کمک های نظامی به رژیم صهیونیستی درچارچوب برنامه کنونی از یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار به دو میلیارد و چهارصد میلیون دلار در سال افزایش یافت درحالی که کمک های غیرنظامی از سال 1998 میلادی یک ملیارد و یکصد میلیون دلار تعیین شد.

آمریکا همچنین به رژیم صهیونیستی کمکی نظامی بالغ بر یک میلیارد دلار و ضمانت بانکی به میزان 9 میلیارد دلار در سال 2003میلادی اعطا کرد.

در بیانیه مشترک آمریکا و اسرائیل آمده است : مذاکرات کنونی رابطه کمک های 10 ساله آینده با نیازهای اقتصادی، نظامی و امنیتی طولانی مدت اسرائیل را مشخص خواهد کرد.

این مذاکرات میان "نیکولاس برنز" معاون وزیر امور خارجه آمریکا و هیئت اسرائیلی به ریاست "استنلی فیشر" و "یاروم اریاو"مدیرکل وزارت دارایی این رژیم برگزار می شود.

بیانیه یاد شده افزود: نشست امروز تاکید دوباره پاینبدی ثابت آمریکا به حفظ امنیت اسرائیل و گامی در مسیر تقویت و گسترش روابط استراتژیک بین دوطرف است.

"دانی ایالون" سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن تا ماه نوامبر گذشته گفت : تل آویو امیدوار به امضای توافقنامه ای درباره برنامه کمک های 10 ساله پیش از پایان دوره ریاست جمهوری "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در ژانویه سال 2009میلادی است.

وی در گفتگو با روزنامه اسرائیلی"جروزالم پست" اشاره کرد : اسرائیل ممکن است در تلاش برای کسب بیش از 2 میلیارد و چهارصد میلیون دلار کمک سالیانه برای مقابله با تهدیدات موشک های دوربرد ایران یا برنامه غنی سازی اورانیوم این کشور باشد.

برنامه کمک های واشنگتن به تل آویو که در سال آینده پایان می پذیرد، دردوره نخست وزیری "بنیامین نتانیاهو" در سال 1998 میلادی آغاز شد.