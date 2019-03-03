تیم جوانان صبای قم به لیگ دسته اول سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده حضور تیم صبای قم در لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور بسته شد و این تیم در آخرین دیدار خود نیز برابر البدر بندر کنگ شکست خورد و بدین ترتیب راهی دسته پایین‌تر شد.

تیم جوانان صبای قم در هفته بیست و دوم و پایانی این رقابت‌ها روز شنبه در ورزشگاه شهید حیدریان قم به دیدار تیم البدر بندر کنگ رفت و ۴ بر یک نتیجه را واگذار کرد و با این شکست به کار خود در لیگ دسته اول جوانان خاتمه داد.

این تیم که در نیم فصل اول نتایج ضعیفی کسب کرده بود با وجود تحول در نیم فصل دوم و کسب امتیازات قابل توجه برای بقا در لیگ برتر ناکام شد و در حالی به دسته اول سقوط کرد که فصل گذشته با قهرمانی در دسته اول به لیگ برتر رسیده بود.

مشکلات مالی مربوط به اعزام تیم جوانان صبا و حمایت از این تیم، عمده‌ترین مشکل صبا برای بقا در لیگ برتر جوانان بود ضمن این که با سقوط تیم جوانان صبا این تیم دیگر با نام صبا در لیگ‌های کشوری حاضر نخواهد بود و قرار است با نام افشید فعالیت کند.

سقوط جوانان صبا یک هفته پیش از پایان لیگ برتر جوانان مسجل شده بود. در نیم فصل اول داوود عاصم آبادی، مربی ای که صبا را به لیگ برتر آورده بود هدایت این تیم را بر عهده داشت و با استعفای عاصم آبادی، محمد جعفری پیش از پایان نیم فصل نخست جانشین او شد.