عباس مجیدی رئیس هیأتمدیره انجمن هنرمندان مجسمهساز ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جشنواره هنرهای تجسمی فجر بیان کرد: جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم مثل سایر جشنوارهها شور، شوق و حرکتی بین هنرمندان و مخاطبان ایجاد میکند و میتواند فرصتی برای بیان اندیشهها و ارائه خلاقیتهای هنری باشد و چنانچه این مهم محقق شود باعث مباهات خواهد بود.
وی نگاه انجمن هنرمندان مجسمهساز ایران را نسبت به این جشنواره، نگاهی منفعل دانست و گفت: دلیل منفعل بودن انجمن هنرمندان مجسمهساز ایران نسبت به این رویداد صرفاً به دلیل احساسی است که در نبود استقلال در سیاستگذاریهای کلان در این رویداد میبیند و از آنجا که انجمن هنرمندان مجسمهساز ایران، یک نهاد مرجع محسوب میشود که در حوزه تخصصی هنر و مجسمهسازی پاسخگوی اعضای خودش است، حضور مستقلتری را در چنین رویدادی طلب میکند که البته این موضوع را در بیینال مجسمهسازی جستجو میکند و شاید این عامل سبب شده تا جذابیت بیشتری برای اعضای انجمن داشته باشد.
رئیس هیأتمدیره انجمن هنرمندان مجسمهساز ایران خاطرنشان کرد: به هر حال امسال شاهد اتفاقات جالبی در جشنواره هنرهای تجسمی فجر بودیم و حضور پرشور هنرمندان و دعوت از گالریها، نشان از وقایعی متفاوتتر دارد که جای امیدواری است.
وی اظهار کرد: نباید فراموش شود ماهیت جشنوارهها بهواسطه نوع سیاستگذاریهایشان محدودیتهایی را برای هنرمندان ایجاد میکند که بخشی از این محدودیتها اجتناب ناپذیر است چراکه حتی در بیینال جهانی چون ونیز نیز شاهد چنین وضعیتی هستیم که تفکرات حاکمیتی غلبه دارد.
مجیدی در پایان گفت: وجود جشنوارههایی نظیر هنرهای تجسمی فجر غنیمت است که باید به عنوان یک فرصت دیده شود و تلاش برای هر چه بهتر شدن آن، وظیفه هنرمندان نیز است.
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