احیای هویت شهری با ایجاد رقابت در بین محلات بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید نورالدین امیری صبح دوشنبه در آئین افتتاحیه المپیاد ورزشی محلات بوشهر اظهار داشت: هدف از برگزاری المپیاد ورزشی در سطح محلات ایجاد فضایی رقابتی و ایجاد انگیزه در بین محله‌های مختلف شهر بوشهر است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های ورزشی امسال جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های هفته بوشهر دارد، افزود: تلاش شده در این هفته برنامه‌های مختلف برای همه سلیقه‌ها با هدف ایجاد نشاط و معرفی آداب رسوم و آثار هنرمندان هم شهری برگزار شود.

شهردار بوشهر گفت: فلسفه برگزاری این نوع المپیاد ایجاد رقابت سالم و توسعه محور بین محله‌های مختلف بوشهر است و مهم ایجاد انگیزه مردمی برای پیشرفت بهتر محلات شهر است.

امیری خاطر نشان کرد: موضوع ایجاد رقابت بین محله‌های بوشهر چند سالی است که به فراموشی سپرده است در حالی که ما برای احیای هویت شهری نیاز داریم که بین محلات رقابت ایجاد کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: به همین منظور رقابت محلات در قالب ورزش و سایر چیدمان‌های هنری را در برنامه‌های هفته بزرگداشت بوشهر در نظر گرفته شده است.

شهردار بندر بوشهر در پایان با تشکر از دست‌اندرکاران برنامه‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر که در اجرای برنامه‌های هفته بزرگداشت بوشهر با این مجموعه همکاری کرده‌اند، تصریح کرد: امیدواریم شهروندان بوشهری هفته شادی را با شرکت در این برنامه‌ها داشته باشند.

در این آئین مشعل نخستین المپیاد محلات بوشهر به دست محمدعلی درویشی پیشکسوت ورزش این شهر روشن شد و پیشکسوتان ورزش و ورزشکاران مدال آور با حضور اعضای شورا، شهردار و مدیران سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری مورد تجلیل قرار گرفتند.

