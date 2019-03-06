به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی غروب چهارشنبه در آئین افتتاح و بهره‌برداری از ۲۲ پروژه فضای سبز شهرداری قم که به مناسبت روز ملی درختکاری در سالن همایش‌های شهرداری قم برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز درختکاری با قدردانی از خدمات شهرداری قم افزود: باید قدردان همه افرادی باشیم که در حوزه فضای سبز و درختکاری فعالیت داشته‌اند.

وی با اشاره به نگاه کاربردی و کلان شهرداری قم افزود: مدیریت شهرداری قم در مدیریت خود به مسائل فرهنگی، علمی و اخلاقی توجه ویژه داشته است.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور بیان کرد: سازمان‌ها و نهادها باید در برنامه‌های خود به اخلاق و معنویت توجه ویژه داشته باشند.

وی گفت: در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب تأکید کردند در طول ۴۰ سال گذشته در عرصه‌های مختلف در هرکجا که جهادی عمل کرده‌ایم و نگاه آینده‌نگر و روح جهادی داشته‌ایم برنامه‌های بزرگی رقم خورده است بنابراین امیدواریم دستگاه‌های مختلف اجرایی در قم در این عرصه گام‌های بلندتری بردارند و شهرداری قم در این عرصه موفق‌تر باشد.

آیت الله اعرافی با اشاره به ضرورت توجه به درختکاری افزود: توسعه فضای سبز شهری باید مورد توجه قرار گیرد.

چالش کمبود فضای سبز و تخریب محیط زیست چالش جدی بشری است

وی با اشاره به کاهش منابع طبیعی و جنگل در ایران طی یک قرن گذشته، افزود: کمبود منابع طبیعی و جنگل نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای منطقه و گاهی در جهان مشاهده می‌شود.

امام جمعه قم ادامه داد: چالش کمبود فضای سبز و تخریب محیط زیست چالش جدی بشری است بنابراین باید نسبت به آن حساس باشیم.

وی بیان کرد: قم باید به‌عنوان پایگاه علم، دین، اخلاق و مقاومت اسلامی به سراسر جهان معرفی شود.

آیت‌الله اعرافی با اشاره به ارزش فرهنگی و معنوی درختکاری و توسعه فضای زیست، افزود: توسعه فضای سبز و محیط زیست یک فریضه در اسلام به محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش حوزه‌های علمیه در حفظ محیط زیست افزود: باید حوزه‌های علمیه در حل مسائل اجتماعی و شهری از جمله محیط زیست در کنار جامعه باشند و به مسائل محیط زیستی توجه ویژه کند.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور با بیان اینکه مقابله با چالش‌های زیست محیطی نیازمند هم افزایی میان دستگاه‌ها است، افزود: شهرداری باید تلاش خود را بر حل چالش‌های زیست محیطی ادامه دهد.

وی از اقدامات مهم شهرداری در احداث پارک و ایجاد کمربند سبز قدردانی کرد و گفت: باید همه افرادی که قادر به حفظ و توسعه فضای سبز و درختان هستند در این زمینه تلاش کنند.