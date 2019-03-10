بررسی تمهیدات سفرهای نوروزی در جلسه امروز کمیسیون عمران

محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بررسی تمهیدات دستگاه‌های ذیربط برای سفرهای نوروزی در جلسه عصر امروز کمیسیون عمران مجلس خبر داد و گفت: قرار است عصر امروز با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط تمهیدات صورت گرفته آنها برای سفرهای ایام نوروز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی افزود: برای بررسی این موضوع از مسئولان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه، صنایع دستی و گردشگری، نیروی انتظامی، بیمه مرکزی، جمعیت هلال احمر، پلیس راهور، اورژانس کشور، هواپیمایی کشور و راه آهن دعوت به عمل آمده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: هدف از برگزاری این جلسه این است که مسئولان دستگاه مذکور برنامه‌های خود را برای سفرهای نوروزی ارائه دهند و نمایندگان هم تذکرات لازم را به آنان جهت تأمین امنیت و آرامش مسافران نوروزی بدهند.

رضایی کوچی با اشاره به اینکه در ایام نوروز شاهد حجم بالای تردد در جاده‌ها و همچنین افزایش میزان تصادفات هستیم، خاطرنشان کرد: بر این اساس باید امسال تدابیری اندیشیده شود که مردم در این ایام با آرامش بیشتری سفر کنند و میزان تصادفات و خسارات جانی و مالی نسبت به سالهای گذشته کاهش یابد.

قیمت بلیت قطار و هواپیما افزایش پیدا نمی‌کند

وی درباره قیمت بلیت قطار، هواپیما و اتوبوس یادآور شد: از آنجایی که در ایام نوروز تقاضا برای دریافت انواع بلیت افزایش می‌یابد، متأسفانه هر کسی هر طور که می‌خواهد قیمت بلیت‌ها را افزایش می‌دهد که قرار بر این شده است که قیمت بلیت قطار و هواپیما افزایش پیدا نکند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه قیمت بلیت اتوبوس، ۲۰ درصد افزایش یافته است که با توجه به وضعیت اقتصادی نباید چنین اتفاقی رخ می‌داد.