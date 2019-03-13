وزیر راه موافق تفحص از قراردادهای خریدهواپیما در دوران آخوندی است

محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بررسی تحقیق و تفحص از وزارت امور خارجه پیرامون صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران، گفت: قرار بود این هفته ظریف وزیر امورخارجه را برای بررسی این تحقیق و تفحص به کمیسیون عمران دعوت کنیم اما او با رئیس جمهور به کشور عراق سفر کرده است.

وی با بیان اینکه در زمینه اهمال برای صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به کشورهای همسایه دستگاه‌های متعددی مقصر هستند، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی نیز در این زمینه اهمال‌هایی داشتند اما شاه کلید این موضوع در دستان وزارت امور خارجه است و وزارت امور خارجه باید اقداماتی را در این زمینه انجام دهد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: امیدواریم هفته آینده ظریف برای بررسی این تحقیق و تفحص در کمیسیون حضور یابد.

رضایی کوچی اضافه کرد: تحقیق و تفحص از قراردادهای خرید هواپیما نیز در دستور کار کمیسیون عمران قرار دارد.

وی با اعلام اینکه اسلامی «وزیر راه و شهرسازی» نیز موافق تحقیق و تفحص از قراردادهای واردات هواپیما در دوران وزارت آقای آخوندی است، افزود: وی هیچ مخالفتی با این موضوع ندارد و اعلام کرده است هر اطلاعاتی که در این زمینه بخواهید، وزارت راه و شهرسازی در اختیار مجلس قرار خواهد داد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: علاوه بر این، تحقیق و تفحص از فرودگاه امام (ره) و CIP این فرودگاه نیز در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

رضایی کوچی افزود: در مورد هزینه‌هایی که در این شرکت فرودگاه‌ها انجام شده و درآمدهایی که نصیب سرمایه گذار می‌شود، ابهاماتی وجود دارد.

وی گفت: تحقیق و تفحص از اجرای پروژه‌های مسکن مهر، اختصاص قیر، تحقیق و تفحص از شرکت‌های فرودگاه‌ها و فرودگاه امام خمینی (ره) از دستور کارهای مهم کمیسیون عمران است.