منشور اخیر رهبری نقشه راه آینده کشور برای دستیابی به توسعه است

علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره بیانیه «گام دوم انقلاب» مقام معظم رهبری اظهار داشت: بیانیه و منشور «گام دوم» مقام معظم رهبری در آستانه دهه پنجم انقلاب و پس از حضور پرشور و گسترده و مقتدرانه ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال جاری که در حقیقت یک مانور سیاسی بزرگ بود منتشر شد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: این بیانیه نشان دهنده عزم و اراده رهبر معظم انقلاب و ملت ایران برای تداوم مقتدرانه راهی است که طی چهار دهه عمر انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته شده است.

کریمی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در این بیانیه محورهای مشخص و روشن و نقشه راه را برای آینده کشور ترسیم کرده‌اند، بیان داشت: یکی از مهمترین نکات این بیانیه، مخاطب قرار دادن جوانان است که نشان می‌دهد رهبر معظم انقلاب امید و اطمینان به حضور جوانان در عرصه دارد و در حقیقت نیز این جوانان هستند که آینده کشور را می‌سازند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان ساخت: همچنین در این بیانیه تاکید رهبری بر بهره گیری از توانمندی‌های داخلی، عدالت گستری و محورها و مؤلفه‌های کلی اقتصاد مقاومتی دیده می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: به هر حال لازم است تشکل‌ها، رسانه‌ها و… این بیانیه را به صورت تفصیلی و تبیینی به میان مردم بیاورند و به بحث بگذارند تا ابعاد آن برای همگان روشن و مشخص شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئولین هم موظف هستند چه در سطح ملی و چه در سطح استانی راهکارهای تحقق چارچوب‌های پیش بینی شده در بیانیه را تبیین کنند تا با تحقق آن از آثار مثبت این منشور در سال‌های پیش رو بهره مند شویم.