توسعه ناوگان عمومی کرج مورد تأکید شورای شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع صبح چهارشنبه در آئین توسعه فاز اول حمل‌ونقل عمومی شهر کرج ضمن گرامیداشت روز شهید، اظهار کرد: امروز شاهد به نتیجه رسیدن یکی از تصمیم‌های شورای پنجم توسط شهرداری هستیم امیدواریم شاهد توسعه هرچه بیشتر حوزه حمل‌ونقل عمومی باشیم.

وی با تأکید بر اینکه شورای پنجم بر مسائل زیست‌محیطی حساس است، گفت: توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهر کرج همواره مورد تأکید شورای شهر است.

رئیس شورای شهر کرج با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده شهرداری کرج به توسعه ناوگان عمومی توجه شده است، گفت: بازسازی ناوگان عمومی نیز در دستور کار است، در کنار این مهم خرید اتوبوس‌های جدید دنبال شده که امروز شاهد بهره‌برداری از فاز نخست آن هستیم.

زارع در بخش دیگری به وضعیت پروژه متروی کرج اشاره کرد و گفت: این پروژه که سال گذشته غیرفعال بود امسال به‌صورت جدی فعالیتش آغازشده و شهردار و مسئولان سازمان حمل‌ونقل ریلی وعده داده‌اند که بخشی از خط دو تا دو سال آینده بهره‌برداری شود.

وی اتمام فاز نخست پروژه متروی کرج را منوط به تخصیص اعتبارات لازم دانست و گفت: امیدواریم با توجه به مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد بتوانیم پیگیری‌های لازم برای تحقق این مهم را دنبال کنیم زیرا توسعه حمل‌ونقل عمومی در بهبود وضعیت زیست محیط شهر کرج و کاهش آلودگی هوای تأثیر بسزایی دارد.