دولت با اصلاحات تغییرات تقسیماتی در ۱۲ استان موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه امروز (چهارشنبه) خود به ریاست جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، با تغییر و اصلاحات تقسیماتی در استان‌های فارس، اصفهان، خوزستان، آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، سیستان و بلوچستان، قم، لرستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان موافقت کرد. به موجب این تصمیمات، ایجاد سه بخش، تبدیل دو روستا به شهر و تغییر نام ۱۲ روستا، چهار بخش، پنج شهر و یک شهرستان در استان‌های مذکور، به تصویب دولت رسید.

در ادامه جلسه و با تصویب دولت، سرمایه بانک توسعه صادرات ایران به میزان ۳,۲۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

هیئت وزیران با توجه به تمایل دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به همکاری در زمینه حفظ نباتات و مهار آفات مربوط به گیاهان و فرآورده‌های گیاهی و کنترل و جلوگیری از ورود و انتشار آنها در کشورهای خود، با صدور مجوز برای امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دو کشور موافقت کرد.

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح‌ها تعیین کرد.