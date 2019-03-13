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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۰۴

در جلسه هیئت وزیران؛

دولت با اصلاحات تغییرات تقسیماتی در ۱۲ استان موافقت کرد

دولت با اصلاحات تغییرات تقسیماتی در ۱۲ استان موافقت کرد

هیئت وزیران، با تغییر و اصلاحات تقسیماتی در ۱۲ استان کشور موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه امروز (چهارشنبه) خود به ریاست جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، با تغییر و اصلاحات تقسیماتی در استان‌های فارس، اصفهان، خوزستان، آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، سیستان و بلوچستان، قم، لرستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان موافقت کرد. به موجب این تصمیمات، ایجاد سه بخش، تبدیل دو روستا به شهر و تغییر نام ۱۲ روستا، چهار بخش، پنج شهر و یک شهرستان در استان‌های مذکور، به تصویب دولت رسید.

در ادامه جلسه و با تصویب دولت، سرمایه بانک توسعه صادرات ایران به میزان ۳,۲۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

هیئت وزیران با توجه به تمایل دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به همکاری در زمینه حفظ نباتات و مهار آفات مربوط به گیاهان و فرآورده‌های گیاهی و کنترل و جلوگیری از ورود و انتشار آنها در کشورهای خود، با صدور مجوز برای امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دو کشور موافقت کرد.

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح‌ها تعیین کرد.

کد مطلب 4567203

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