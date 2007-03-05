تهران و خراسان رضوی به فینال صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ضربدری برای تعیین فینالیستهای رقابتهای جوانان واترپلو شب گذشته در استخر آزادی تهران برگزار شد که طی آن خراسان رضوی 10 بر 9 شهرداری اصفهان را شکست داد و تهران 20 بر 5 نفت و گاز گچساران نماینده کهگیلویه را از پیش رو برداشت.

به این ترتیب تیم های تهران و خراسان به عنوان برگزارکنندگان فینال واترپلو جوانان شناخته شدند. دیدار پایانی این رقابتها از ساعت 16 بعد ازظهر در استخر آزادی انجام می شود. مسابقه رده بندی برای تعیین تیم های سوم وچهارم این مسابقات نیز ساعت 11 امروز بین تیم های گچساران و اصفهان برپا خواهد شد.

پس از پایان یافتن رقابت جوانان واترپلو بهترین بازیکنان به اردوی ملی زیر 18 سال دعوت می شوند تیم ملی جوانان ایران مرداد ماه سال آینده در پنجمین دوره مسابقات قهرمانی رده های سنی آسیا (شنا، شیرجه و واترپلو) که در کشور اندونزی برگزار می شود حضور خواهند داشت. تیم ایران سال گذشته در جریان این رقابتها عنوان قهرمانی جوانان آسیا را بدست آورد.

دو انتصاب در تیم های ملی واترپلو

طی حکمی از سوی وحید مرادی رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، مدیر فنی تیم های ملی واترپلو و مربی تیم ملی جوانان واترپلو منصوب شدند.

بر اساس این حکم محسن رضوانی کاپیتان اسبق تیم ملی واترپلو با سابقه 5 دوره حضور در بازیهای آسیایی به عنوان مدیر فنی و سرپرست تیم های ملی واترپلو (جوانان و بزرگسالان) ایران منصوب گردید.

همچنین احمد حسینی سرمربی تیم نفت و گاز گچساران (قهرمان لیگ برتر واترپلو) به عنوان مربی تیم ملی جوانان برگزیده شده وی پس از این در کنار نون کواکویچ سرمربی تیم ملی (جوانان و بزرگسالان) و حمید شب انگیز (مربی جوانان و بزرگسالان) هدایت تیم ملی جوانان را بر عهده خواهد داشت.

40 بانوی مربی شنا درکلاس مربیگری در جه یک

دوره کلاس مربیگری درجه یک شنای بانوان بعد از ظهر روز گذشته با شرکت 40 مربی شنا در تهران آغاز شد و در این دوره 10 روزه مربیان آخرین اصول مربیگری درجه یک در قالب دروس تئوری و عملی آشنا خواهند شد. مدرسان دروس عملی کلاس فوق الذکر که صبح ها در استخر شهید کشوری و پاس برگزار می شود بر عهده خانم ها احدیانی و دکتر سلامی می باشد.

همچنین تدریس دوره تئوری را آقایان دکترخبازیان، دکتر مرادی، دکتر پورسلطانی، دکتر سیاح برعهده خواهند داشت. دروس تئوری بعدازظهر ها در محل دفتر مشترک فدراسیون ها برگزار می شود.