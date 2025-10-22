حضور دو ورزشکار گچسارانی در اردوی واترپلوی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دو جوان با استعداد واترپلوی نفت و گاز گچساران از میان فرزندان کارکنان این شرکت به اردوی استعدادیابی نخبگان نوجوان واترپلو کشور دعوت شدند.
«آرش محمدینیک» و «علی ادیبپور» از فرزندان کارکنان شرکت نفت و گاز گچساران، دو واترپولیست جوان به عنوان نمایندگان برجسته کهگیلویه و بویراحمد به این اردو راه یافتهاند.
این دو نوجوان زیر ۱۵ سال، که در تیم پایههای واترپلو نفت و گاز گچساران زیر نظر مربیان مجرب تمرین میکنند، با تمرکز بر تکنیکهای پیشرفته شنا، دفاع تیمی و شوتزنی، پتانسیل بالایی برای درخشش در سطوح ملی و بینالمللی نشان دادهاند.
آرش محمدینیک، با سرعت و استقامت استثنایی و علی ادیبپور، با دقت و هوش تاکتیکی، نه تنها استعدادهای خام خود را به رخ کشیدهاند، بلکه نمادی از روحیه جهادی هستند که به رغم چالشهای زندگی در مناطق عملیاتی، به دنبال فتح قلههای موفقیتاند.
این دعوت، حاصل ارزیابیهای دقیق فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو ایران است و نشاندهنده سرمایهگذاری موفق شرکت بر پرورش نسل جوان ورزشکار است.
این رویداد ملی با شعار «پیش به سوی المپیک ۲۰۳۲»، که از ۱۳ تا ۱۶ آبانماه در شهر شیراز برگزار میشود، فرصتی طلایی برای شناسایی و پرورش ستارگان آینده واترپلو ایران فراهم کرده است.
اردوی شیراز، زیر نظر دایان میلاکوویچ، مدیر فنی تیمهای ملی، شامل تستهای فنی، بدنی و روانی است و خروجی آن پایه تیم ملی پایههای واترپلو را تشکیل خواهد داد.
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران با اعزام این دو استعداد، سهم قابل توجهی در برنامه بلندمدت فدراسیون برای مدالآوری در المپیک بریزبن ایفا میکند.
