به گزارش خبرنگار مهر، بهروز شاهقلی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان اصفهان اظهار داشت: اینترنت اشیا یک مفهوم است که به واسطه فناوری‌های مختلف به یکی از مفاهیم فراگیر حوزه آی. تی مبدل شده است.

وی افزود: امروزه به مدد پیشرفت در تکنولوژی‌های فراهم کننده پیش زمینه این فناوری، اینترنت اشیا پیشرفت‌های خوب در دنیا داشته است و بر این اساس باید در کشور ما نیز از جنبه علمی و فناورانه به دقت و سرعت به آن پرداخته شود تا مجامع علمی و صنعتی از پیشرفت‌های این صنعت سود ببرند.

بررسی تکنولوژی‌های حوزه سخت‌افزار در کنفرانس اینترنت اشیا

دبیر علمی کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیا و کاربردها بیان داشت: سال ۹۶ دوره دوم کنفرانس اینترنت اشیا با موفقیت در دانشگاه اصفهان برگزار شد و امسال نیز کنفرانس در دو محور برگزار می‌شود که تکنولوژی‌های زمینه‌ساز یعنی تکنولوژی‌های حوزه سخت‌افزار، شبکه و نرم افزار در زمینه اینترنت اشیا از جمله این محورها است.

وی ادامه داد: کاربردهای مختلف اینترنت اشیا مانند هوشمند سازی کشاورزی، تأثیر اینترنت اشیا در سلامت، حمل و نقل، صنعت و غیره از دیگر محورهای کلیدی سومین کنفرانس اینترنت اشیا و کاربردها است.

شاهقلی با بیان اینکه سخنرانان کلیدی از ایران و کشورهای خارجی در این همایش حضور دارند، ابراز داشت: بیش از ۱۰۰ مقاله به دبیرخانه سومین کنفرانس اینترنت اشیا و کاربردها رسید که حدود ۴۰ مقاله برای کنفرانس پذیرفته شده است و در بخش‌های تخصصی به شکل سخنرانی شفاهی و پوستری ارائه می‌شود.

وی اضافه کرد: چندین کارگاه تخصصی از جمله هوشمندسازی کارخانه‌جات، شبکه‌های هوشمند برق، توسعه پلت فرم‌ها و غیره در حاشیه این کنفرانس بین‌المللی برگزار می‌شود که پرداختن به جنبه‌های تکنولوژی و زیرساختی اینترنت اشیا را در این کارگاه‌ها مدنظر قرار داده‌ایم.