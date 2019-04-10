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۲۱ فروردین ۱۳۹۸، ۱۸:۵۴

در قالب سخنرانی و یا پوستر؛

۴۰مقاله در کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیا وکاربردها ارائه می‌شود

۴۰مقاله در کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیا وکاربردها ارائه می‌شود

اصفهان – دبیر علمی کنفرانس اینترنت اشیا و کابردها گفت:در سومین دوره از این کنفرانس بین‌المللی که به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود، ۴۰ مقاله به شکل سخنرانی شفاهی یا پوستر ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز شاهقلی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان اصفهان اظهار داشت: اینترنت اشیا یک مفهوم است که به واسطه فناوری‌های مختلف به یکی از مفاهیم فراگیر حوزه آی. تی مبدل شده است.

وی افزود: امروزه به مدد پیشرفت در تکنولوژی‌های فراهم کننده پیش زمینه این فناوری، اینترنت اشیا پیشرفت‌های خوب در دنیا داشته است و بر این اساس باید در کشور ما نیز از جنبه علمی و فناورانه به دقت و سرعت به آن پرداخته شود تا مجامع علمی و صنعتی از پیشرفت‌های این صنعت سود ببرند.

بررسی تکنولوژی‌های حوزه سخت‌افزار در کنفرانس اینترنت اشیا

دبیر علمی کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیا و کاربردها بیان داشت: سال ۹۶ دوره دوم کنفرانس اینترنت اشیا با موفقیت در دانشگاه اصفهان برگزار شد و امسال نیز کنفرانس در دو محور برگزار می‌شود که تکنولوژی‌های زمینه‌ساز یعنی تکنولوژی‌های حوزه سخت‌افزار، شبکه و نرم افزار در زمینه اینترنت اشیا از جمله این محورها است.

وی ادامه داد: کاربردهای مختلف اینترنت اشیا مانند هوشمند سازی کشاورزی، تأثیر اینترنت اشیا در سلامت، حمل و نقل، صنعت و غیره از دیگر محورهای کلیدی سومین کنفرانس اینترنت اشیا و کاربردها است.

شاهقلی با بیان اینکه سخنرانان کلیدی از ایران و کشورهای خارجی در این همایش حضور دارند، ابراز داشت: بیش از ۱۰۰ مقاله به دبیرخانه سومین کنفرانس اینترنت اشیا و کاربردها رسید که حدود ۴۰ مقاله برای کنفرانس پذیرفته شده است و در بخش‌های تخصصی به شکل سخنرانی شفاهی و پوستری ارائه می‌شود.

وی اضافه کرد: چندین کارگاه تخصصی از جمله هوشمندسازی کارخانه‌جات، شبکه‌های هوشمند برق، توسعه پلت فرم‌ها و غیره در حاشیه این کنفرانس بین‌المللی برگزار می‌شود که پرداختن به جنبه‌های تکنولوژی و زیرساختی اینترنت اشیا را در این کارگاه‌ها مدنظر قرار داده‌ایم.

کد مطلب 4587499

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