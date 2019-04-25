به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت، با حضور حجت الاسلام محمدحسن کاویانی راد معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید، رحیم نریمان مدیرکل اسناد و انتشارات این بنیاد، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، اسماعیل شفاعی معاون امور مالی و اداری، مهدی رمضانی معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی، محمد هادی ناصری مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل، حسام قربانعلی مدیرکل امور مجلس و استان‌های نهاد کتابخانه‌ها و جمعی از اصحاب رسانه در سالن جلسات معاونت فرهنگی بنیاد شهید برگزار شد.

علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این مراسم با اشاره به جایگاه و ضرورت حفظ نام و یاد شهدا، گفت: حفظ نام، یاد، خاطره و مرام شهدا از دیدگاه امام خمینی (قدس سره) و مقام معظم رهبری، نه یک امر تبلیغی، احساسی و ادای دین، بلکه یک ضرورت استراتژیک است.

وی با طرح پرسشی از حاضرین، گفت: لحظه‌ای تصور کنید تمام اقداماتی را که مقام معظم رهبری طی ۳۰ سال گذشته نسبت به دیدار با خانواده‌های شهدا، بزرگداشت شهدا و خواندن و معرفی کتاب‌ها و زندگینامه شهدا انجام داده‌اند، کنار بگذاریم. در این صورت آیا نظیر دیگری برای این امور در سطح کلان جامعه سراغ دارید؟ مقام معظم رهبری بارها در جمع‌های مختلف فرموده‌اند که به دیدار خانواده شهدا می‌روم تا خود توشه بردارم و از این دیدارها انرژی و توان بگیرم. ایشان رهنمودهای مختلفی نیز در این زمینه داده‌اند و بنده نیز مقالاتی درباره کم‌توجهی دستگاه‌های فرهنگی به این موضوع نوشته‌ام. بنابراین تمام این اقدامات صرفاً به‌خاطر تقدیر و تمجید نیست، بلکه به‌دلیل آن ضرورت استراتژیک است.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه داد: ایشان معتقدند ما به‌خصوص در شرایط امروزی، بیش از پیش نیازمند پیروی از سبک زندگی شهدا هستیم. در توضیح این موضوع می‌شود به عنوان مثال به پدیده شوم حقوق‌های نجومی اشاره کرد که اگر راه شهدا در جامعه تعقیب می‌شد، عده‌ای جسارت انجام این کار را به خود راه نمی‌دادند. بنابراین همه دستگاه‌های فرهنگی، عمومی و اجتماعی باید نسبت خود را با خانواده شهدا و فرهنگ ایصار و شهادت روشن کنند.

امکان مشورت‌دهی نهاد کتابخانه‌ها در نحوه ارائه محتوا

مختارپور با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی به‌منظور تحقق اهداف مشترک، گفت: با وجود اینکه عرصه برای فعالیت در حوزه ایثار و شهادت بسیار است، اما بدون‌شک کمبود امکانات و محدودیت‌ها مانع از تحقق همه آنچه در ذهن مسئولان محترم بنیاد شهدا و امور ایثارگران وجود دارد، شده است. بر این‌اساس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در راستای وظایف و رسالت‌های خود می‌تواند سهمی در تبیین این موضوعات داشته باشد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به تغییر سلیقه، کثرت اشتغالات و تنوع در استفاده از رسانه‌های مختلف نزد مردم، گفت: امروزه سالانه ۹۰ هزار عنوان کتاب در کشور تولید و منتشر می‌شود، در حالی‌که شرایط زندگی امروزی اشتغالات مردم را بیشتر کرده است؛ در این میان مخاطب امروز بهترین و در دسترس‌ترین رسانه را برای کسب اطلاعات خود انتخاب می‌کند. در این شرایط حتی اگر محصول فرهنگی مورد نظر تولید شده باشد، مخاطب امروزی سراغ آن نخواهد رفت.

مختارپور در ادامه با اشاره به زمینه‌های همکاری نهاد کتابخانه‌ها با بنیاد شهید در این حوزه گفت: یکی از خدماتی که نهاد می‌تواند در این حوزه به بنیاد ارائه کند، امکان بهره‌برداری از نظرات و مشورت سه گروه از افراد در نهاد کتابخانه‌های عمومی است. گروه اول کارشناسان نهاد، گروه دوم حدود ۶ هزار کتابدار تحصیل‌کرده و مرتبط با بدنه جامعه و سوم استفاده از مشورت اعضای کتابخانه‌های عمومی است. نهاد در این‌زمینه می‌تواند تعداد بی‌شماری از کارشناسان خود را به‌عنوان مشاور پیش از انتشار کتاب معرفی کند تا پس از خواندن آن اعلام کنند که براساس مخاطبان در گروه‌های سنی مختلف، این اثر چه‌مشکلاتی از لحاظ ادبی، خوانش، کلمه، صفحه آرایی، رنگ و جذابیت‌های بصری دارد. به‌خصوص اینکه امروز کتابخانه‌های عمومی کشور و سایر نقاط مختلف دنیا به‌صورت قفسه باز اداره می‌شوند و مواجهه مستقیم مراجعه کنندگان با کتاب‌ها، تأثیر به‌سزایی در انتخاب کتاب و دسترسی مخاطب به محتوای مورد نظر خود خواهد داشت.

وی با اشاره به سایر ظرفیت‌های نهاد کتابخانه‌ها برای همکاری با بنیاد شهید، گفت: از آنجا که نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به‌معنی دقیق کلمه تنها نهاد عمومی فرهنگی گسترده در کشور است، می‌تواند در بحث عدالت فرهنگی نیز بسیار موثر باشد. با وجود اینکه تعداد مدارس کشور بسیار بیشتر از کتابخانه‌های عمومی است، اما خدمات مدارس اختصاصی‌اند و تنها پذیرای دانش آموزان هستند؛ همانگونه که دانشگاه‌ها پذیرای دانشجویان هستند. حتی مساجد که گسترده‌ترین، عمیق‌ترین و بانفوذترین پایگاه‌های فرهنگی کشور هستند، با محدودیت‌هایی به‌لحاظ زمان ارائه خدمات روبرو هستند و ممکن است محدودیت‌هایی نیز در ورود برخی اقشار داشته باشند. اما تنها مکانی که همه مردم از تمام اقشار می‌توانند در آن حضور داشته باشند، نهاد کتابخانه‌های عمومی هستند. به‌عبارت دیگر اگر شما بخواهید پیامی را به بطن جامعه و عموم مردم انتقال دهید، کتابخانه‌های عمومی مناسب‌ترین مکان برای انتقال این پیام هستند که می‌تواند در قالب اجرای برنامه‌های مختلفی چون نقد کتاب، معرفی کتاب، جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی، گروه‌خوانی، جمع‌خوانی و سایر اقدامات فرهنگی انجام شود.

ارائه اطلاعات و محتوا با اشکال نوین اطلاع‌رسانی

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به ضرورت «تعریف دسترسی» در دنیای امروزی و شرایط فعلی جامعه گفت: امروزه مهمتر از دسترسی به محصول، دسترسی به محتوا است. گرچه ممکن است فضای مجازی آسیب‌های بسیاری در پی داشته باشد، اما بدون شک حسن‌های بسیاری نیز دارد. به‌عنوان مثال فضای مجازی ضعف بزرگ در حوزه اطلاع‌رسانی را جبران کرده؛ به طوری‌که امروز یک فرد از دورترین نقطه کشور می‌تواند بفهمد یک ناشر چه کتابی را چاپ و منتشر کرده است. امروزه حتی اگر دسترسی به خود کتاب دشوار باشد، اما دسترسی به اطلاعات و محتوای کتاب بسیار سهل و آسان شده است. به همین دلیل امروز دسترسی به محتوا و اطلاعات مهم‌تر از دسترسی به قفسه و کتاب است. پس مسئله امروز ما باید این باشد که چگونه می‌توانیم اطلاعات و محتوا را در اختیار افراد قرار دهیم.

مختارپور در پایان سخنانش گفت: ان‌شالله انعقاد این تفاهمنامه با همکاری عزیزان در بنیاد شهید و همکاران من در نهاد آغاز می‌شود و در بعضی موارد آن حتماً باید به زودی طی جلسات کارشناسی، برای این ملاک‌ها و برنامه‌ها، شاخص‌هایی تعیین کنیم که بتوانیم پس از یک سال بر اساس آن شاخص‌ها، فعالیت‌هایمان را بسنجیم.

کتاب بهترین رسانه برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام محمدحسن کاویانی راد معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید گفت: ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت که در اصول و فرهنگ ما یکی از مهم‌ترین مسائل است، ازجمله رسالت‌های نظام است که بنیاد شهید به‌عنوان یکی از نهادهای متولی این امر محسوب می‌شود و توانسته اقدامات موثری در این حوزه انجام دهد. از نگاه ما مهم‌ترین و بهترین ابزار برای ترویج این فرهنگ، استفاده از رسانه کتاب است که بنیاد نیز به سهم خود تلاش‌هایی برای قرار دادن این ابزار در سبد دانش‌افزایی مردم کرده است.

وی افزود: شاید در ابتدای تأسیس بنیاد، ضرورت استفاده از ابزار کتاب برای انتقال مفاهیم مورد نظر، مانند امروز احساس نمی‌شد، اما خوشبختانه امروز مسئله ثبت، نگهداری، بهره‌برداری و توسعه فرهنگ ایثار از طریق کتاب و کتابخوانی یکی از مهم‌ترین اهداف ما در بنیاد شده است که حاصل آن انتشار بیش از یک هزار و ۶۹۰ عنوان کتاب در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت است. البته این میزان برای ترویج فرهنگ ایثار کافی نیست اما با افزایش احساس مسئولیت نسبت به ترویج این موضوع دستگاه‌های دیگر نیز از طریق کتاب انتشار کتب به روش‌های مختلف برای عملی شدن این امر تلاش کرده‌اند. بنیاد شهید نیز با اهتمام نسبت به انتشار و عرضه کتب زندگی‌نامه و وصیت شهدا اولین قدم در این زمینه را برداشته و گام دوم بنیاد شهید نیز فراتر رفتن از مرز مسئولیت‌ها و رسیدن به گام سوم یعنی احساس مسئولیت مردمی و اجتماعی است. رسیدن به این هدف نیازمند زیرساخت‌هایی است که اولین قدم‌های آن با این تفاهمنامه میان نهاد کتابخانه‌های کشور در حال انجام است.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید ادامه داد: عقد این تفاهم نامه نشان می‌دهد که بنیاد شهید آماده همکاری با دستگاه‌های دیگر برای ترویج این فرهنگ در مسیر هم افزایی و هدفمند است. انتظار ما این است که با توجه به ایجاد امکانات و تولید حجم قابل توجهی از کتاب در حوزه ایثار و شهادت، بخشی در کتابخانه‌های عمومی به عرضه کتاب‌های این حوزه اختصاص پیدا کند و این همکاری زمینه انجام آن را رقم خواهد زد.

کاویانی راد درباره برخی سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در این تفاهمنامه گفت: مسئله غنی‌سازی منابع یکی از اهداف ما در این تفاهمنامه است و تلاش خواهیم کرد تا تولیدات‌مان به‌روز شود. تلاش برای تولید کتاب‌های الکترونیکی با موضوع ایثار و شهادت و توسعه کتاب‌های فعلی به الکترونیکی و تولید کتاب‌های گویا، حمایت و پرورش نوقلمان از جامعه ایثارگری نیز به‌عنوان یک هدف در حال دنبال است. توسعه گفتمان نقد محتوایی موضوعات تولید کتاب نیز از دیگر اهداف است تا آیندگان با آثاری مخدوش مواجه نشوند. دسترسی به منابع بنیاد شهید برای ارائه سوژه‌های مطلوب به نویسندگان، ترجمه متون ارزشمند پیرامون حوزه ایثار و شهادت و عرضه آن‌ها در کشور، توسعه تولید کتب مرجع در بنیاد شهید، توسعه تولید و انتشار باقی مانده وصایای شهدا و حرکت از سمت داستان نویسی به‌سمت سیره نگاری شهدا از دیگر اهداف ما در این تفاهمنامه است که امیدواریم شاهد نتایج آن باشیم.

تعهدات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

براساس تفاهمنامه مورد اشاره، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور متعهد به برگزاری نشست تخصصی کتابخوانی ویژه ایثار و شهاد، پذیرش عضویت رایگان خانواده‌های معظم شهداء و ایثارگران و تخفیف ۵۰% برای کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران و خانواده‌های آنان، حمایت از نویسندگان در حوزه ایثار و شهادت، برگزاری مسابقات کتاب و کتابخوانی در سطح ملی و استانی، مساعدت تخصصی و علمی از نشر شاهد در ایجاد پایگاه تخصصی کتابخانه دیجیتال حوزه ایثار و شهادت شد.

همچنین معرفی نماینده تام‌الاختیار برای شرکت در جلسات کمیته اجرایی و پیگیری مصوبات، نصب تابلو، المان و یا نماد طراحی و تحویل شده از سوی بنیاد شهید با موضوع فرهنگ ایثار و شهادت در کتابخانه‌های عمومی و همکاری با بنیاد به منظور برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ترویجی در کتابخانه‌های عمومی مزین نام شهدا، همزمان با سالروز شهادت یا ولادت شهید و با حضور خانواده آنها، از دیگر تعهدات نهاد در این تفاهمنامه بود.

تعهدات بنیاد شهید و امور ایثارگران

بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز بر اساس این تفاهمنامه متعهد شد نسبت به ارسال رایگان کتاب‌های تخصصی حوزه ایثار و شهادت به نهاد کتابخانه‌ها در سطح ملی و استانی، پس از تایید اداره‌کل منابع نهاد، عرضه مجلات شاهد به صورت ماهانه با اعمال تخفیف، پس از تایید اداره‌کل منابع نهاد، عرضه کتاب‌های تازه منتشره بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعمال تخفیف پس از تایید اداره‌کل منابع نهاد و برگزاری مسابقات کتاب و کتابخوانی در سطح ملی و استانی با مشارکت مالی و معنوی، اقدام کند.

همچنین معرفی نماینده تام‌الاختیار برای شرکت در جلسات کمیته اجرایی و پیگیری مصوبات، طراحی و تحویل تابلو، المان و یا نمادی خاص فرهنگ ایثار و شهادت به نهاد، برای نصب در کتابخانه‌های عمومی، ارائه اسامی، تصاویر و مختصری از زندگینامه شهدای گرانقدر محدوده هر یک از کتابخانه عمومی به نهاد و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ترویجی در کتابخانه‌های عمومی مزین نام شهدا، همزمان با سالروز شهادت یا ولادت شهید و با حضور خانواده آنها از دیگر تعهدات بنیاد در این تفاهمنامه بوده است.

در بخش دیگری از این تفاهمنامه با عنوان تعهدات مشترک، اقداماتی چون پیش‌بینی سازوکارهایی در سطح ملی برای عرضه آثار فرهنگی تولیدشده در بنیاد با استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی نهاد کتابخانه‌ها، استفاده از تخصص و تجارب علمی نهاد در سطح ملی و استانی برای نمایه‌سازی کتابخانه‌های تخصصی حوزه ایثار و شهادت، تعامل مؤثر در فعالیت‌های طرفین تفاهمنامه در زمینه بهره‌برداری از فضای مجازی، سایت‌های اطلاع‌رسانی و پیام‌رسان‌های داخلی، اختصاص فضای مؤثر و استاندارد در کتابخانه‌های عمومی کشور برای آثار و تولیدات فرهنگی بنیاد به‌ویژه کتاب، مجلات و آثار چندرسانه‌ای و در نهایت برگزاری جشنواره و همایش‌های علمی و تخصصی مشترک، به‌عنوان تعهدات مشترک طرفین تفاهمنامه درنظر گرفته شده است.

این تفاهمنامه از زمان امضا به مدت ۳ سال معتبر است و در صورت موفقیت طرح‌ها و رضایت طرفین قابل‌تمدید خواهد بود.

در پایان مراسم امضای این تفاهمنامه نیز از سامانه الکترونیکی نشر شاهد برای عرضه کتب و مجلات حوزه ایثار و شهادت برای مخاطبان سنین مختلف رونمایی شد.