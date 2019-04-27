توقیف محموله میلیاردی لاستیک قاچاق در شهرضا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس اصفهان سرهنگ صادق کاظم زاد اظهار داشت: مأموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده که از جنوب کشور به مقصد اصفهان در حرکت بود مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: این خودرو حامل ۳۲ حلقه لاستیک خارجی خودروهای سنگین و سبک بود که راننده مدارک گمرکی را ارائه نداد.

فرمانده انتظامی شهرضا با اشاره به دستگیری راننده خودرو بیان داشت: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان یک میلیارد ریال اعلام شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ادامه داد: قاچاق کالا به تولیدات داخلی کشور ضربه مستقیم می‌زند که از تمام مردم تقاضا می‌شود هر گونه اخبار در خصوص کالای قاچاق را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.