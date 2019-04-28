فوت همسر متهم به تحریق عمدی پرونده قتل را تشکیل داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل خراسان شمالی، مهدی ایزانلو اظهار کرد: پس از جان باختن یکی از مصدومان حادثه آتش زدن اعضا یک خانواده در مانه و سملقان، توسط سرپرست خانواده که طی آن چهار نفر دچار سوختگی شده بودند، این پرونده در حال حاضر وارد مرحله جدیدی شده و ابعاد تازه‌تری پیدا کرده است.

ایزانلو تصریح کرد: با فوت همسر متهم در این رابطه پرونده قتل در دادسرای عمومی و انقلاب آشخانه تشکیل شد.

وی گفت: همسر متهم که در جریان این حادثه ناگوار دچار سوختگی شدید شده بود به علت شدت صدمات و آسیب بسیار جدی به نسوج اصلی بدن پس از مدتی بستری در بیمارستان سرانجام جان خود را از دست داد و به همین دلیل پرونده قتل تشکیل شد.