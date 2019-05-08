حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به مهلت تمدید شده برای متقاضیان شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۸، داوطلبان تا روز شنبه ۲۱ اردیبهشت فرصت دارند با مطالعه دفترچه راهنمای آزمون و انتخاب رشته که همزمان با ثبت نام بر روی سایت سنجش قرار میگیرد، در این آزمون ثبت نام کنند.
وی گفت: با توجه به اصلاحات اعلام شده در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۸ برای دفترچه و تغییراتی در ظرفیت و کدرشته محلها، لازم است داوطلبان با توجه به این اصلاحات نسبت به انتخاب رشته و ثبت نام و همچنین اصلاح فرم ثبت نام خود در صورت نیاز، اقدام کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: تا ساعت ۸ صبح امروز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت تعداد ۷۰ هزار و ۳۶۲ نفر نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در این آزمون اقدام کرده اند.
وی گفت: پذیرش دانشجو در ۶۶ کد رشتههای امتحانی کاردانی به کارشناسی صورت میگیرد که پذیرش در ۵۰ کد رشته بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل مقطع کاردانی) و پذیرش در ۱۶ کد رشته بر اساس آزمون صورت میگیرد. ظرفیت نهایی پذیرش در آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۹۸ تعداد ۲۶۴ هزار و ۵۸۴ نفر است.
توکلی یادآور شد: آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۸ (برای آن دسته از رشتههای امتحانی که پذیرش آنها با آزمون است) در روز جمعه ۱۱ مرداد ۹۸ برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به هزینههای ثبت نام در این آزمون اظهار داشت: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبتنام منحصراً بهصورت اینترنتی انجام میگیرد، داوطلبان لازم است به وسیله کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۳۴۰ هزار ریال (۳۴ هزار تومان) به عنوان وجه ثبتنام شرکت در آزمون، نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته اقدام کنند.
مشاور عالی سازمان خاطرنشان کرد: چنانچه داوطلبی علاقه مند به شرکت در گزینش رشتههای تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی– غیرانتفاعی است، لازم است که علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ ۶۹ هزار ریال (۶ هزار و ۹۰۰ تومان) دیگر نیز برای دورههای مذکور اقدام کند.
وی گفت: با توجه به اینکه مقرر شده است در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، خدماتی از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلبانی که تمایل به استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ ۶ هزار ریال (۶۰۰ تومان) به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، میتوانند از این خدمات استفاده کنند.
توکلی خاطرنشان کرد: داوطلبان لازم است از روز سهشنبه ۸ مرداد تا روز پنجشنبه ۱۰ مرداد با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.
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