غذاهایی که نباید سحری خورد/ افطار و شام یکی شود

رضا منتظر، متخصص طب سنتی، درباره این که در وعده سحری غذای پخته شده یا کبابی بهتر است یا غذای حاضری، به خبرنگار مهر، گفت: مهم نیست غذای وعده سحر پختنی یا حاضری باشد اما حجم غذا آن قدر زیاد نباشد که بعد احساس عطش مفرط بکنید.

وی تصریح کرد: غذایی که در وعده سحری استفاده می‌کنید خیلی تند و شور یا حتی خیلی شیرین نباشد زیرا باعث عطش در طول روز می‌شود. همچنین در وعده سحر غذاهایی که به اصطلاح آب می‌کشد مثل ماهی و کباب یا غذاهایی که سیر و پیاز زیاد دارد مناسب نیست.

منتظر در پاسخ به اینکه آیا غذاهای پلویی برای سحر مناسب هستند یا نه، گفت: بهتر است که در وعده سحر بیشتر نان استفاده شود و برنج را برای وعده افطار بگذارید.

این متخصص طب سنتی تاکید کرد: سحری وعده مهمی است و حتماً باید مصرف شود. گذشته از این که ساعات سحر از نظر معنوی حال خوبی را برای روزه‌دار ایجاد می‌کند از نظر پزشکی هم در این روزهای طولانی خوب نیست که شام بخوریم و تا افطار فردا شب چیزی نخوریم. وعده سحری حتماً باید خورده شود و در روایت هم آمده ولو حتی چند عدد خرما باشد و آب و این طور نباشد که بخوابیم تا صبح و سحری را استفاده نکنیم.

منتظر ادامه داد: از سوی دیگر نکته مهم درباره شام این است که در روزه‌های طولانی مثل این فصل تاکید ما بر این است که افطار و شام یکی باشد. این طور نباشد که افطار مصرف کنید و یک ساعت بعد شام بخورید. یکی از دلایل پرخوری و سو هاضمه در ماه مبارک فاصله انداختن بین افطاری و شام است.

وی یادآور شد: الان افطار حدود ساعت هشت و نیم می‌شود و بعد می‌خواهید ساعت ۱۰ شب غذا بخورید که همین منجر به مشکل و سو هاضمه می‌شود. تاکید ما این است که بعد از خوردن غذا نباید خوابید و بعد همین باعث می‌شود هنگام سحر سیر باشید و سحری نتوانید بخورید. یک چرخه غلطی راه می‌افتد که به خاطر این فاصله انداختن ایجاد می‌شود.

این متخصص طب سنتی تاکید کرد: اگر الان زمستان بود و اذان ساعت ۵ بعد از ظهر بود شاید منطقی بود که افطار بخورید و بعد شام اما الان اصلاً توصیه نمی‌شود و تاکید می‌کنیم که به هیچ عنوان بین افطار و شام فاصله نیاندازند و این دو وعده را یکجا کنند.

منتظر در پایان تصریح کرد: سحری برای بدن نیاز است و این عادت را اگر کم هم هست باید در بدن ایجاد بکنید و اگر شما فقط شام بخورید تا افطار بعدی بیست ساعت هیچ چیز به بدن نرسیده و سحری برای قوت بدن و برای این که شما فعالیت روزانه طبیعی داشته باشید لازم است ولو این که مقدارش کم باشد.