واکنش معمار تحریمهای ایران به جدایی ناواسپانیایی از ائتلاف آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، «ریچارد نیفو» عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای آمریکا و کارشناس امور تحریم‌ها و امنیت بین‌الملل و عدم اشاعه تسلیحات در وزارت خارجه آمریکا و محقق دانشگاه کلمبیا، در پیامی در توئیتر در این رابطه نوشت: از لحاظ عملیاتی ارزش این ناو را نمی‌دانم اما از لحاظ سیاسی، استراتژیک و دیپلماسی این یک شکست بزرگ برای آمریکا و نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن شکاف بوده و دلالت بر بحران‌هایی دارد که در آینده رخ می‌دهند.

روز گذشته اسپانیا از خروج موقت ناو خود از ائتلاف دریایی آمریکا در خلیج فارس به علت اختلاف نظر اتحادیه اروپا با واشنگتن بر سر ایران خبر داده بود.

اسپانیا اعلام کرد که به دلیل اختلافات موجود میان اروپا و آمریکا بر سر ایران، مادرید ناو خود را بصورت موقت از تیم عملیاتی حاضر در خلیج فارس خارج می‌کند.

وزارت دفاع اسپانیا این خبر را تأیید کرده اما جزئیات بیشتری را در خصوص این تصمیم مادرید ارائه نکرده است.

ناو «مندز نانز» به همراه ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن عازم خلیج فارس بوده اما با تصمیم اسپانیا از این تیم خارج شده است.