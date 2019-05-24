رحیم محمدی پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جشنواره کتابخوانی فتح خرمشهر باهدف انتقال ارزشهای دفاع مقدس و بزرگ داشت حماسه فتح خرمشهر، در چهارمین دور خود در دو بخش نقاشی ویژه کودکان و بخش مسابقه کتابخوانی ویژه بزرگسالان برگزار میشود.
وی افزود: آغاز نامنویسی از امروز سوم خرداد آغاز میشود و مهلت ثبتنام تا ۲۵ خرداد است.
رئیس کتابخانههای عمومی خرمشهر از معرفی کتاب «برایم از بهشت بگو» بهعنوان منبع مسابقه کتابخوانی خبر داد و گفت: کتاب «برایم از بهشت بگو» خاطرات رزمندگان خرمشهر که نوشته هادی زرا نژادیان است برای مسابقه انتخابشده و تاریخ برگزاری آزمون کتبی نیز ۲۶ خردادماه تعیینشده است.
محمدی پارسا در ادامه به برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی در خرمشهر اشاره کرد و گفت: تاکنون شهروندان خرمشهری استقبال خوبی از جشنواره کتابخوانی رضوی داشتهاند و راهاندازی گذر فرهنگی فیروزه در بلوار ساحلی خرمشهر نیز نقشی مهم در اطلاعرسانی هرچه بیشتر داشته است.
وی به تشریح این جشنواره پرداخت و توضیح داد: جشنواره کتابخوانی رضوی در بخش انفرادی و خانوادگی در حال اجراست و علاقهمندان به مشارکت میتوانند به دو صورت الکترونیکی و مکتوب در این جشنواره شرکت کنند.
رئیس کتابخانههای عمومی خرمشهر در پایان یادآور شد جشنواره کتابخوانی رضوی از ۲۵ اردیبهشت آغاز و تا ۲۸ خرداد ادامه خواهد داشت.
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