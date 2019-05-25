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۴ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۱۵

توکلی در پاسخ به معترضان دکتری؛

حدنصاب علمی دکتری در اختیار دانشگاهها است/ امکان اعتراض تا ۷خرداد

حدنصاب علمی دکتری در اختیار دانشگاهها است/ امکان اعتراض تا ۷خرداد

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: حد نصاب علمی برای آزمون دکتری نیمه متمرکز در اختیار دانشگاه‌ها است و آنها در اعلام حدنصاب علمی مختار هستند.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعلام حد نصاب علمی برخی از دانشگاه‌ها و پرسش داوطلبان در این باره گفت: اعلام حد نصاب علمی در اختیار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است و آنها مختار هستند که در هر سال بنا بر شرایط دانشگاه، حدنصاب علمی خود را اعلام کنند. سازمان سنجش تنها مجری است و در این زمینه فعالیتی ندارد.

وی افزود: با این وجود داوطلبانی که انتخاب رشته کرده‌اند و وضعیت علمی آنها در کارنامه در هریک از کد رشته محل‌های انتخابی منعکس شده، در صورتی که سوالی در این زمینه داشته باشند می‌توانند تا ۷ خرداد ۹۸ منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی مندرج در سایت سازمان سنجش تقاضای خود را ارسال کنند.

به گزارش مهر، پس از انتشار کارنامه نتیجه انتخاب رشته آزمون دکتری سال ۹۸ برخی از داوطلبان نسبت به حدنصاب علمی اعلام شده از سوی برخی از دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌های بزرگ اعتراض داشته اند.

به گفته این معترضان برخی از دانشگاهها اقدام به تغییر حد نصاب علمی کرده اند که در نتیجه آن بسیاری از داوطلبان امکان دعوت به مصاحبه دکتری را از دست داده اند.

آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ در دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها جمعه سوم اسفند ۹۷ برگزار شد.

از تعداد ۱۹۶ هزار و ۶۴۹ نفر ثبت نام کننده در آزمون تعداد ۱۶۳ هزار و ۳۲۱ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند. از این تعداد ۱۵۰ هزار و ۵۳۵ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند و ۱۰۸ هزار و ۸۹۹ نفر فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کردند.

از تعداد ۱۰۸ هزار و ۸۹۹ داوطلب انتخاب رشته کننده تعداد ۴۷ هزار و ۶۴۸ داوطلب در کدرشته محل‌های انتخابی دارای حد نصاب علمی لازم هستند.

ظرفیت پذیرش دانشجو در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ در دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها (به جز ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی) تعداد ۱۴ هزار و ۲۷۷ نفر است.

کد مطلب 4625399

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    نظرات

    • IR ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
      5 0
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      حد نصاب علمی دست دانشگاه ها است ولی نمره مصاحبه الان چی میشه؟ اصلا دانشگاه ها وقتی حد نصاب علمی مشخص کردند دقت کردند چند نفر دارن برای مصاحبه دعوت میشوند؟ یک شبه 50 درصد نمره مصاحبه حذف شد؟؟؟
    • IR ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
      6 0
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      اگر قرار به حذف نمره مصاحبه و افزایش نمره آزمون بود که باید قبل از کنکور اعلام می شد، چرا الان؟ امسال یکدفعه آقایون چی تصمیم گرفتن؟؟
    • IR ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
      6 0
      پاسخ
      ما جمعی از داوطلبین دکتری 98 هستیم که به تراز اعلامی از سوی دانشگاهها اعتراض داریم چون باعث اجحاف در حق داوطلبین و موجب خالی ماندن ظرفیت های اعلامی می شود.
    • IR ۲۱:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
      0 0
      پاسخ
      ما با دانشکده های مختلف و اساتید صحبت کردیم، امسال خود سازمان سنجش ترازها را اعلام کرده . و الان اعلام می کند که دخالتی نداشته، خواهشمندم پیگیری کنید. حتی میتوانید از دانشکده ها بپرسید
    • مهدی IR ۰۲:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
      0 0
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      واقعا عجیبه.حد نصاب دانشگاه تهران جوری تعیین شده که هیچ کس نمیتونه بره مصاحبه
    • الی IR ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
      0 1
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      خیلی هم کار خوبی کردن. حداقل کسایی به مصاحبه دعوت می شن که تلاششون رو کردن اونایی هم که اعتراض دارن وقت می ذاشتن برای آزمون تا رتبه بیارن
      • قاسمی IR ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
        1 0
        نقض قانون کار خوبی نیست.

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