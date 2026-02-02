آغاز اجرای توافقنامه کُردهای سوریه و رژیم جولانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروهای امنیتی کرد سوریه وابسته به قسد از دیروز در شهرهای حسکه و قامشلی در چارچوب آغاز اجرای توافقنامه امضا شده بین دمشق و نیروهای قسد برای ادغام نهادهای کُرد در رژیم جولانی، در شمال شرق سوریه مقررات منع آمد و شد اعلام کردند.

مقامات دمشق و نیروهای قسد روز جمعه توافق جامعی برای ادغام نهادهای مدنی و نظامی اداره خودمختار کرد در دولت سوریه امضا کردند.

این توافق پس از هفته ها درگیری بین نیروهای کرد با رژیم جولانی به دست آمد.

در همین رابطه مظلوم عبدی فرمانده قسد، اعلام کرد که این توافق از روز دوشنبه در میدان اجرا خواهد شد و نیروهای کرد و نیروهای امنیتی رژیم از «خطوط درگیری» در شمال شرق و شهر عین العرب در حومه حلب عقب نشینی خواهند کرد و نیروی امنیتی محدودی از رژیم جولانی وارد حسکه و قامشلی خواهد شد.

در همین راستا، محمد عبدالغنی، فرمانده امنیت داخلی رژیم جولانی در حلب گفت که از منطقه عین العرب بازدید کرده و با فرماندهان امنیتی وابسته به قسد در این شهر دیدار کرده است.