جلوگیری از گران شدن کالاها نیاز به اقدام اساسی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پیشوا طی سخنانی با بیان این که مسئولین وام‌دار ملت هستند، گفت: باید کاری کنیم که مردم نسبت به آینده و زندگی امیدوار باشند و برنامه‌های مناسبی در مقابله با جنگ روانی و اقتصادی کشور داشته باشیم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور اضافه کرد: دشمن در حال حاضر از هیچ اقدامی در خصوص ناامید کردن ملت ایران دریغ نمی‌کند و سعی دارد، با جنگ روانی آسایش و امنیت مردم را بر هم بزنند و در این راستا باید برای معیشت مردم، اشتغال و جلوگیری از گران شدن کالاها اقدام اساسی انجام داد.

وی سپس به بارش‌های اخیر کشور اشاره کرد و افزود: این بارش‌ها ۵ سد استان تهران را بیش از ۸۰ درصد پر آب کرد، شاید این بارش‌ها نتواند کمبود آب‌های زیرزمینی را رفع کند ولی تا حدودی در خصوص کم‌آبی کشور کمک شایانی انجام‌شده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور از اختصاص ۴۰ درصد از وام اشتغال روستایی به خانم‌ها خبر داد و گفت: یکی از محورهای آرمانی انقلاب عدالت بوده و عدالت جنسیتی در برنامه‌ریزی کلان کشور صورت گرفته است، می‌بایست برای تحقق عدالت باید تلاش کرد و باید جوانان در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی ورود کنند تا آینده خودشان را رقم بزنند.

ابتکار بیان کرد: باید حوزه جنسیتی تفکیک شود و باید به دخترها و خانم‌ها فرصت آموزش، مهارت‌آموزی و مدیریت در دستگاه‌های دولتی را داشته باشند، سند بانوان استان تهران محقق شده و در تک‌تک بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید این قانون لحاظ شود و همه دستگاه‌ها این قانون را اجرا کنند و باید این قانون در شهرستان پیشوا لحاظ شده و اجرا شود.

معاون رئیس‌جمهور با بیان این که می‌بایست ۳۰ درصد از کابینه دولت و دستگاه‌های اجرایی را خانم‌ها تشکیل دهند، گفت: بیش از ۴۰ درصد از کارکنان دولت را خانم‌ها تشکیل می‌دهند و سهم خانم‌ها در بدنه دولت و رده‌های اجرایی نسبت به سایر دولت‌ها خیلی بهتر است و باید از خانم‌های توانمند برای پست‌های مدیریتی استفاده کنیم.

ابتکار سپس بر مقابله با آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و افزود: در استان تهران همایش توان‌افزایی برگزارشده تا بخشی از معضلات اجتماعی را به سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار شود و در مقابل آسیب‌های اجتماعی مقابله کنند.