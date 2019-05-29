گیاهان بومی خودرو در تهران حفظ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری در واکنش به هشدار اعضای شورای شهر مبنی کاشت گیاهان غیر بومی و افزایش سفید بالک ها در پایتخت اظهار کرد: حشرات بزرگترین رده موجودات زنده را در روی کره زمین تشکیل می دهند به نحوی که جمعیت آنها به ازای هر فرد ۲۰۰ میلیون تخمین زده شده است.

وی ادامه داد: از همین رو افزایش جمعیت و طغیان آنها به دلایل مختلف از جمله تغییرات اقلیمی، قدرت تکثیر فراوان، پیدا کردن میزبان مناسب، کاهش یافتن حشرات مفید و… و. امری طبیعی محسوب می شود.

به گفته مختاری از نمونه های بارز آن می توان به طغیان و مهاجرت ملخ ها در نواحی جنوبی کشور یا هجوم پروانه ها به حاشیه جنوب شرق تهران در سال جاری اشاره کرد.

مدیرعامل بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران تصریح کرد: با این وجود سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهان بومی و جایگزینی گونه های گیاهی آبدوست با آنها و همچنین تقویت فون حشرات مفید، طی ارسال ابلاغیه به مناطق بیست و دوگانه، کنترل مکانیکی و حذف این گیاهان بومی خودرو را در عرصه جنگلکاری ها و بوستان های بزرگ شهری ممنوع کرده است.

مختاری تاکید کرد: ضمناً طی سال های اخیر کاشت انواع گونه های گیاهی بومی، مقاوم به کم آبی و سازگار با اقلیم کلان شهر تهران در دستورکار اکید پروژه های فضای سبز و جنگلکاری ها قرار گرفته است.