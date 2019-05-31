دسترسی گردشگران مرنجاب به اینترنت/ کشف شهر زیرزمینی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته در استان همدان سومین شهر زیرزمینی توسط باستان شناسان کشف شد.

این اتفاق یکی از مهمترین اتفاقات باستان شناسی در این هفته بود. قرار است کاوش‌های بیشتری روی این شهر زیرزمینی انجام شود. قبل از آن دو شهر زیرزمینی ارزان پود و سامن پیدا شده بود اما این هفته در بخش صالح آباد شهرستان بهار اعلام کرده اند که این شهرزیرزمین از دو سال پیش شناسایی شده بود و ۲۷۰ میلیون ریال اعتبار برای انجام عملیات کاوش آن پیش بینی شده است.

تکه‌های سفال‌های کشف شده از این سه حجره دستکند صالح آباد قدمت و پیشینه این شهر زیرزمینی را به دوره ایلخانیان برمی گرداند.

در این هفته همچنین خبر رسید که جایزه ماهانه بنیاد فرهنگی گارلند در استرالیا به یک منبت کار ایرانی تعلق گرفت.

خبر دیگر اینکه یک جهانگرد هرمزگانی نیز پروژه دور دنیا با شتر را آغاز کرد.

این ورزشکار و جهانگرد قصد دارد تا کشورهای مختلفی از جهان را بازدید کند آن هم نه با اتوبوس، قطار و یا هواپیما بلکه با شتر این سفر را انجام خواهد داد و در این هفته پروژه وی آغاز شد.

در این هفته همچنین با موافقت معاون اول رئیس جمهور، معافیت تورهای ورودی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفت. فعالان گردشگری سال‌ها بود که می‌گفتند گردشگری و آوردن تور به ایران در واقع ارزآوری برای کشور بدنبال دارد و باید از مالیات معاف شود اما این قانون اجرایی نمی‌شد تا اینکه با پیگیری‌های آنها این موافقت صورت گرفت. اکنون باید آنها به دنبال راههای اجرایی شدن این معافیت باشند.

حرمت الله رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی نیز این هفته اعلام کرد بازار چین اولین مأموریت کمیته تورهای ورودی شد چرا که اولین گروه به نمایشگاه گردشگری چین می‌روند تا به عنوان اولین مقصد روی این بازار کار کنند.

محمدحسن طالبیان گفت: کوه صاحب الزمان، میراث و متعلق به استان و کشور است. پروژه هتل واقع شده در این بخش فقط یک موافقت اصولی شش ماهه دریافت کرد و میراث فرهنگی با آن توافق دیگری نداشته است.

در استان کرمان نیز ساخت و سازها بر روی کوه صاحب الزمان مورد انتقاد معاون میراث فرهنگی کشور قرار گرفت.

وی با حضورش در این استان اعلام کرد که باید هر چه زودتر جلوی این ساخت و ساز گرفته شود چرا که به حریم آثار تاریخی وارد شده است.

ولی تیموری معاون گردشگری کشور نیز این هفته از تشکیل اتاق فکر گردشگری خبر داده و گفته است که این اتاق فکر بدنبال ایجاد ساختارهایی برای برقراری ارتباط بین صنعت، دانشگاه و بازار با حضور افراد فعال و خوش فکر است. بی شک حضور جوانان دغدغه مند در یک ساختار هدفمند جریان مدیریت و به اشتراک گذاری دانش و مهارت شبکه سازی را در پی خواهد داشت.