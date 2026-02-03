تساوی پرسپولیس و چادرملو در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس و چادرملو در هفته نوزدهم لیگ برتر امروز سه شنبه ۱۴ بهمن و از ساعت ۱۶ با قضاوت وحید کاظمی به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، دنیل گرا، حسین ابرقویی‌نژاد، حسین کنعانی‌زادگان، میلاد محمدی، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، امیرحسین محمودی، اوستون اورونوف، ایگور سرگیف و علی علیپور

ترکیب چادرملو:

ادسون ماردن، سعید محمدی‌فرد، ویکتور متئوس، سیروس صادقیان، سگوندو آرلن رودریگز، محمدحسین خسروی (کارت زرد)، رضا دهقان، رضا محمودآبادی، هادی حبیبی‌نژاد، سجاد مشهدی، رنی بوبوی

شروع خوب چادرملو

بازیکنان چادرملو که در این بازی مهمان بودند بازی را بهتر آغاز کردند و در دقیقه ۹ برای این تیم ضربه آزاد شکل گرفت که سگوندو آرلن رودریگز پشت توپ ایستاد و اقدام به شوت زنی کرد که توپ از کنار دروازه پرسپولیس به شکل خطرناکی راهی اوت شد.

شاگردان سعید اخباری به حملات خود ادامه دادند و در دقیقه ۱۱ سگوندو آرلن رودریگز اینبار با سر به توپ ضربه زد که پیام نیازمند توانست با واکنش خوب خود مانع از ورود توپ به دروازه پرسپولیس شود.

فرصت سوزی علیپور

بازیکنان پرسپولیس در دقیقه ۲۲ اولین حمله جدی خود را به روی دوازه چادرملو انجام دادند که در نزدیکی محوطه جریمه برای این تیم ضربه ایستگاهی شکل گرفت و سروش رفیعی توپ را به محوطه جریمه چادرملو ارسال کرد که ضربه سر علی علیپور با اختلاف کمی از کنار دروازه ماردن به بیرون رفت.

بدشانسی مهاجم ازبکستانی پرسپولیس

بازیکنان پرسپولیس در دقیقه ۲۵ و زمانی که توپ در اختیار امیرحسین محمودی بود این بازیکن با هدف قراردادن عمق خط دفاعی چادرملو، ایگور سرگیف را در موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن در مصاف تک به تک با ماردن قرار گرفت که ضربه او به تیرک دروازه چادرملو برخورد کرد و تبدیل به گل نشد.

در حالی که در دقیقه ۳۶ توپ در اختیار امیرحسین محمودی بود او به ارونوف پاس داد و این بازیکن از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که توپ او به شکل خطرناکی از کنار دروازه چادرملو به بیرون رفت.

پس از این موقعیت باز هم محمودی برای پرسپولیس موقعیت خلق کرد و این بار علیپور را در موقعیتی تک به تک با ادسون ماردن قرار داد که شوت این بازیکن را دروازه بان برزیلی چادرملو به زیبایی مهار کرد.