سید ضیا هاشمی دبیر کمیته یکپارچگی تهیه‌کنندگان درباره لیست منتشرشده از اسامی تهیه‌کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لیست منتشرشده اسامی تهیه‌کنندگان توضیح داد: این لیست اولیه است که توسط ۴ صنف پالایش و استخراج‌شده و لیست قطعی به شمار نمی‌رود.

وی ادامه داد: هر یک از تهیه‌کنندگان سینما که نام خود را در لیست منتشرشده نمی‌بینند، تا پایان خردادماه فرصت دارند تا بر اساس نظام‌نامه منتشرشده مدارک خود را ارائه دهند.

هاشمی گفت: برخی از افراد ممکن است به وضعیت خود که شامل پیوسته، موقت و رسمی است معترض باشند این دوستان هم به سرعت بر اساس نظام‌نامه تهیه‌کنندگی مدارک را ارائه دهند تا در خصوص تغییر وضعیت آنها اقدام شود.

وی تاکید کرد: لیست منتشرشده لیست اولیه است و تا پایان خردادماه فرصت هست تا لیست قطعی آماده شود و ما پاسخگوی دوستان هستیم.

هاشمی در پایان گفت: بر اساس لیست قطعی که در آخر خردادماه به آن خواهیم رسید جلسه‌ای را برای مجمع عمومی صنف واحد تهیه‌کنندگی برگزار می‌کنیم، امیدواریم با استعانت از خداوند منان و همت دوستان تهیه‌کننده این کار مهم انجام شود تا بار دیگر شاهد وحدت و یکپارچگی و قدرت تهیه‌کنندگان باشیم.