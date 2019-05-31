جامعه امروز دچار آلزایمر فرهنگی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید رضا عاملی شامگاه پنجشنبه در جمع فعالان و خیران قرآنی کاشان، اظهار داشت: نام مردم کاشان در طول تاریخ با قرآن آمیخته شده است و بر همین اساس امید است این سنت حسنه در شهرستان کاشان الگویی برای سایر استان‌های کشور باشد که خیران قرآنی مورد تجلیل و تکریم قرار بگیرند و این مهم مشوقی برای اهتمام به پیمودن ادامه مسیر باشد.

وی ضمن اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در مورد قرآن کریم افزود: قرآن کریم وحی الهی است و کلام وحی الهی نیز حق است به نحوی که در قرآن نزدیک به ۲۲۰ بار کلمه حق در معانی مختلف ذکر شده است اما معنی مشترک وحی در تمامی لغات به کار گرفته شده در قرآن به معنای قانون است.

متأسفانه بشریت از حق فاصله گرفته است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بعضی افراد تصور می‌کنند امر خدا یک امر توصیه‌ای است، ابراز داشت: حق به معنای قانون هستی است اما متأسفانه بشریت خواسته و ناخواسته از حق فاصله گرفته است و این مهم منشأ ظلم و فسادهایی در دنیا شده است به نحوی که خود بشریت باور ندارد شاهد چنین فسادهایی باشد.

وی با بیان اینکه قرآن ملجا هدایت و مرجع سلامت فردی و اجتماعی است، گفت: قرآن نور است و نور مرجع هدایت است.

عاملی گفت: برخی دوره‌های زندگی به دوره سردرگمی انسان‌ها تعبیر شده است چراکه در آن ارزش‌های خوب و بد جایگاهشان را عوض می‌کنند و این موضوع ناشی از فاصله گرفتن از مسیر حق است.

امروزه جامعه دچار آلزایمر فرهنگی شده است

وی با بیان اینکه در دنیای غرب که بیشترین فاصله از دین را دارد، اظهاراتی در مورد دین دیده می‌شود، اظهار داشت: امروزه جامعه دچار آلزایمر فرهنگی شده است و این مهم به این دلیل است که بشر از فضای فطرت الهی فاصله گرفته و بر همین اساس دچار خستگی و افسردگی شده است در حالی که اگر با کلام خدا ارتباط داشته باشیم آرام می‌شویم.

تاکید قرآن کریم به صبر و استقامت

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تاکید بر استقامت در مسیر الهی ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ارزش‌های انقلاب تاکید و برای شخصیت انقلابی تعریفی دارند؛ بخش عمده‌ای از شخصیت انقلابی استقامت است و بر همین اساس در قرآن کریم به صبر و استقامت تاکید بسیار زیادی شده است.

وی با بیان اینکه وقوع انقلاب اسلامی موجب بر هم خوردن مسیر نظام سلطه شد، گفت: امید است مرجعیت قرآن مسیر زندگی ما را تغییر دهد و ما را به حکومت عدل الهی نزدیک کند.