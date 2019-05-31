دفاع از مردم مظلوم فلسطین وظیفه شرعی و ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی با دعوت از مردم استان برای حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: مردم متدین و روزه دار استان با حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس دفاع همه جانبه خود از ملت مظلوم فلسطین را به نمایش می‌گذارند.

وی با بیان اینکه دفاع از مظلوم، وظیفه شرعی و ملی است گفت: دفاع از مظلوم منطبق با آیات الهی است و در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان قشرهای مختلف مردم بار دیگر حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام خواهند کرد.

امام جمعه ارومیه با اشاره به وصیت نامه امام علی (ع) و جمله معروف " کونوا لِلظّالِمِ خَصمًا وَ لِلمَظلُومِ عَونًا" تصریح کرد: ملت مظلوم فلسطین بزرگترین مظلومان هستند و ما باید با تبعیت از سیره امیرالمومنین ادای وظیفه کنیم.

راهپیمایی روز قدس در ارومیه امروز از ساعت ۱۱ صبح روز جمعه با تجمع در میدان ولایت فقیه آغاز و روزه داران با حرکت به سمت مصلی بار دیگر بر حمایت از ملت مظلوم فلسطین تاکید خواهند کرد.