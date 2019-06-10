انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه شهید بهشتی از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در مقطع کارشناسی دوره تابستانی برگزار می کند.

براساس تقویم آموزشی دوره تابستان ۹۸ دانشگاه شهید بهشتی، انتخاب واحد از فردا سه شنبه ۲۱ خرداد آغاز شده و تا چهارشنبه ۵ تیرماه ۹۸ ادامه خواهد داشت.

شروع کلاس ها از شنبه ۱۵ تیرماه و پایان کلاس ها از چهارشنبه ۲۳ مردادماه خواهد بود.

امتحانات از شنبه ۲۶ مرداد لغایت شنبه ۲ شهریورماه ۹۸ برگزار می شود.

دروس ارائه شده دردوره تابستان به شرح ذیل است.

فارسی۳ واحد، انسان در اسلام ۲ واحد، اندیشه اسلامی ۱( مبدا و معاد) ۲ واحد، اندیشه اسلامی ۲( نبوت و امامت) ۲ واحد، انقلاب اسلامی ایران ۲و احد، تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲ واحد، تفسیر موضوعی قرآن۲ واحد، تفسیر موضوعی نهج البلاغه۲ واحد، دانش خانواده و جمعیت۲ واحد، تربیت بدنی ۱ واحد، ورزش ۱ یک واحد، و شیمی عمومی۳ واحد ارائه می شود.