مرحله نهایی جشنواره ملی قصه گویی در ساری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو ولی پور اظهار داشت: فراخوان اولیه جشنواره در آذر ماه سال ۱۳۹۷ توسط نهاد کتابخانه های کشور منتشر شد که طی آن استان‌های مختلف در یک تقسیم بندی هشتگانه با محوریت استان‌های گیلان، تهران، مرکزی، همدان، فارس، آذربایجان غربی، خوزستان و خراسان رضوی در این رقابت شرکت کردند.

ولی‌پور ترویج قصه‌گویی به عنوان ابزاری تربیتی و فرهنگی در کتابخانه‌ها، شناسایی کتابداران قصه‌گو و ارزیابی میزان توانمندی و مهارت‌های آنان، سنجش مهارت‌ها و کارآمدی کتابداران در امر قصه‌گویی و همچنین توسعه و ترویج فرهنگ قصه‌گویی را از جمله اهداف نخستین جشنواره نهاد کتابخانه های عمومی کشور دانست.

وی به برگزاری مرحله نهایی جشنواره قصه‌گویی در سطح ملی و به میزبانی ساری اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های نهاد کتابخانه های کشور، توزیع برنامه‌ها و اقدامات فرهنگی و تمرکززدایی به سمت درگیر شدن همه استان‌ها در برگزاری برنامه‌ها بوده است.

مدیرکل کتابخانه‌های مازندران تصریح کرد: این جشنواره به صورت منطقه‌ای برگزار شد و بنا شد اختتامیه ملی در یکی از استان‌ها غیر از تهران برگزار شود که پس از کاندیدا شدن چند استان، در نهایت استان مازندران به عنوان میزبان برگزاری این برنامه انتخاب شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ۲ نفر از استان مازندران در مرحله منطقه‌ای این رویداد، به مرحله نهایی قصه گویی نهاد کتابخانه های عمومی کشور راه یافته اند که در این رویداد رقابت خواهند کرد.

گفتنی است این جشنواره روز سه شنبه ۲۸ خرداد ماه با مراسم افتتاحیه در مجمتع رفاهی بهزیستی واقع در فرح آباد ساری آغاز خواهد شد و پس از ۳ روز رقابت قصه گویی، بعداز ظهر روز پنج شنبه ۳۰ خرداد ماه ساعت ۱۵ اختتامیه این رویداد با معرفی و تقدیر از برگزیدگان بخش ملی اجرا می‌شود.