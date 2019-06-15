به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این رویداد، مریم مجد مدیر «آرتفر تیر» درباره ویژگیهای این دوره تیر آرت گفت: امسال فراخوانی برای گالریها اعلام شد و همه علاقهمندان پروپوزال خود را ارسال کردند. در نهایت هیأت انتخاب شامل رزیتا شرف جان، بهزاد حاتم، نگار عظیمی، میرنا عیاد و دنیله بلیچه، ۱۹ گالری را برای حضور در تیرآرت انتخاب کردند.
وی درباره معیار انتخاب گالریها و تعداد گالریهای شرکت کننده توضیح داد: مهمترین نکتهای که مد نظر قرار گرفت فعال بودن گالریها در طول سال و اجرای منظم برنامهها بود. در مرحله بعدی برنامههایی که آنها در پروپوزال خود برای شرکت در تیرآرت ارائه کردند و کیفیت آنچه در غرفه خود نمایش میدهند، مورد توجه هیئت انتخاب قرار داشت. سال گذشته تیرآرت با دعوت از گالریهایی که تجربه حضور در آرتفرهای بین المللی را داشتند برگزار شد، اما امسال برای گالریها فراخوان عمومی اعلام کردیم و در نتیجه تعدادی از شرکت کنندگان در رویداد امسال برای اولین بار در یک آرت فر حاضر میشوند. سال گذشته ۱۰ گالری در این رویداد حضور داشتند اما امسال تعداد گالریهای تیرآرت به ۱۹ رسیده که در این میان ۲ گالری از شهرستانها (أصفهان و شیراز) می آیند.
مجد درباره تعداد آثاری که در هر غرفه به نمایش درمیآید، گفت: قصد ما این نیست که در غرفهها تعداد زیادی اثر چیده شود و استانداردهای بینالمللی را رعایت میکنیم تا آثار بهتر دیده شوند. بر همین اساس تعدادی از گالریها با پروژهای از یک هنرمند در تیرآرت حاضر میشوند و تعدادی دیگر نمایشی گروهی معدود از آثار هنرمندان خود دارند.
وی ادامه داد: در کنار نمایش آثار توسط گالریها، نشستهای فرهنگی و آموزشی تیرآرت نیز برگزار میشود. موضوع کلی این نشستها «اکوسیستم هنر» است و ۸ موضوع مختلف به صورت پنل گفتگو یا سخنرانی مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیر تیر آرت افزود: سال گذشته پس از برگزاری هفته تیر با همه گالریداران، کیوریتورها و افرادی که در این رویداد مشارکت داشتند گفتگو کردیم و نظرات آنها را جویا شدیم تا بتوانیم نقاط ضعف کار را رفع کنیم. بازخوردهای مختلفی از این افراد دریافت کردیم که سعی کردیم از آنها در جهت بهبود کیفیت کار استفاده کنیم. در عین حال مخاطب عام نیز نظرات مثبت و منفی مختلف داشت که همه آنها را شنیدیم و تلاش داریم در دور دوم بهتر باشیم.
وی با بیان اینکه حمایت مادی و معنوی اسپانسرها انجام چنین رویدادهای بزرگی را میسر میکند، گفت: شرکت آبهای معدنی دماوند اسپانسر پلاتین؛ شرکت گلستان اسپانسر طلایی و شرکت ویسپان اسپانسر نقرهای تیرآرت هستند.
این رویداد ۴ تا ۷ تیر در طبقه ۶ پردیس چارسو برگزار میشود و گالریهای ۰۰۹۸۲۱، اُ، اثر، اعتماد، امروز (اصفهان)، ای جی، ایرانشهر، این/ جا، پیرسوک (شیراز)، دستان، راه ابریشم، شیرین، طراحان آزاد، محسن، نیان، والی، هدایت، هما و پروژه کیوریتوریال بادگیر در آن شرکت دارند. علاقهمندان در روزهای ۴ تا ۶ تیر از ساعت ۳ تا ۹ شب و روز ۷ تیر ساعت ۳ تا ۸ شب میتوانند از این رویداد بازدید کنند.
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