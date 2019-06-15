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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۴۱

دبیر مجمع جهانی اهل‌بیت:

مانع‌تراشی بر سر راه انتقال آب دریای خزر دلسوزی نیست

مانع‌تراشی بر سر راه انتقال آب دریای خزر دلسوزی نیست

سمنان - دبیر مجمع جهانی اهل‌بیت بابیان اینکه مانع‌تراشی وزارت‌خانه، ادارات یا مسئولان بر سر راه انتقال آب دلسوزی نیست، گفت: انتقال آب دریای خزر باعث رشد و تقویت محیط‌زیست می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن اختری صبح شنبه در همایش ضرورت انتقال آب دریای خزر به استان سمنان به میزبانی دانشگاه سمنان ضمن بیان اینکه برای این کار بنیادی و اساسی می‌بایست اقدامات عملی و برنامه‌های اجرایی هر چه سریع‌تر تدارک و کار اجرایی آغاز شود، ابراز داشت: انتقال آب دریای خزر باعث رشد و تقویت محیط‌زیست می‌شود.

وی افزود: امروز از مرحله ضرورت انتقال آب گذشتیم و لذا بحران آب مشکل بین‌المللی است و امروز در تمام دنیا مسئله آب یک موضوع اساسی به شمار می‌رود که همه در حال مطالعه و فکر روی آن هستند که چگونه بتوانند از این بحران به وجود آمده که از این شدیدتر خواهد شد بیرون آیند و باید بتوانند آن را به مسئله بهره‌برداری و ظرفیت تبدیل کنند.

جنگ قرن مسئله آب است

دبیر مجمع جهانی اهل‌بیت بابیان اینکه قبل از ورود به این قرن همه کارشناسان و تحلیل‌گران معتقد بودند که این قرن جنگ آب است، ابراز داشت: یعنی این بحران آن‌قدر شدید خواهد شد که ملت‌ها، کشورها و نظام‌ها به خاطر آب وارد جنگ خواهند شد و می‌بایست تلاش کرد تا زمینه رفع این بحران برطرف شود.

اختری بابیان اینکه خداوند همه زمینه‌ها را در نظام آفرینش قرار داده است، تصریح کرد: خداوند متعال در نظام آفرینش برای همه موجودات به‌خصوص برای انسان به‌عنوان موجودی برتر در یک حدی کارها و راهکارهایی قرار داده تا نیازمندی‌های آنها در مسیر تکامل خودبه‌خود برطرف شود.

وی افزود: در آیات قرآن در موضوع آفرینش، خلقت و نیازمندی‌ها آیات بسیار زیادی وجود دارد یکی از آنها همین موضوع دریا است خداوند دریا را قرار داده و برای آن اهدافی در نظر گرفت تا موضوع ارتباط با کشورها با حرکت کشتی‌ها به نتیجه برسد و شما از این دریا استفاده کنید و بهره ببرد.

استفاده از دریا شرعی، قانونی و مشروع است

دبیر مجمع جهانی اهل‌بیت بابیان اینکه استفاده از دریا قانونی، مشروع و شرعی است که خداوند در قرآن قرار داده است، ابراز داشت: هیچ قوم و ملتی نمی‌تواند مردم را از بهره‌برداری از این امکاناتی که خداوند برای همه قرار داده منع کند طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان به‌عنوان پروژه ملی و کشوری یک طرح ضروری برای جامعه ایران است.

اختری در ادامه تصریح کرد: در سفر رئیس‌جمهور به استان سمنان نیز مسئله آب به‌عنوان یکی از موضوعات اساسی مطرح شد تا نیمی از نیازمندی‌های مردم ایران را تأمین کند، این‌همه زمین، بلندی‌ها و مراتعی که در اینجا وجود دارد می‌تواند در تمامی زمینه‌ها خدماتی ارائه دهد و لذا این برای یک شهر نیست و برای جامعه است و باید از هرکسی که در این زمینه کار می‌کند تشکر و قدردانی کرد.

وی افزود: مسئله زیان و خسارات حد و حدود در کجا وجود ندارد؟ در چه‌کاری شما می‌توانید پیش‌بینی و مطرح کنید تا یک کاری زیان نداشته و چالشی در آن نباشد؟ انصافاً اگر وزارتخانه‌ای، اداره‌ای، مسئولی به خاطر اینکه ضرر و زیانی از جایی به وجود خواهد آمد بخواهد کارها را قفل و مانع و مشکل ایجاد کند کار دلسوزانه‌ای نیست.

مشکل و موانع انتقال آب را حل کنیم

دبیر مجمع جهانی اهل‌بیت بابیان اینکه دانشمندان و متخصصان باید بنشیند مشکل را برطرف کنند، ابراز داشت: اینکه بگوییم انتقال آب محیط‌زیست را تخریب می‌کند، گفته کیست؟ این حرف غلطی است بلکه محیط‌زیست را رشد و باعث تقویت آن نیز می‌شود چند کیلومتر راه ممکن است مشکلاتی داشته باشد اما به این فکر کنید که چقدر می‌تواند کشور را زنده کند.

اختری در ادامه تصریح کرد: باید اگر مشکلاتی را احساس می‌کنیم با تعامل بیشتر و بین دستگاه‌ها برای بهره‌برداری بهتر، استفاده از ظرفیت‌ها، تبدیل کردن چالش‌ها و مشکلات و تهدیدها به فرصت‌ها استفاده کرد و این معنای دانش است.

وی با تاکید بر اینکه باید مشکلات را از طریق قانونی حل کنیم، افزود: وظیفه حاکمیت در نظام اسلامی تأمین نیازمندی‌های مالی و اقتصادی، مقابله با دشمنان و بازسازی و ساختن کشور زنده کردن شهرها است بنابراین انتقال آب دریای خزر به سمنان در راستای این وظایف خواهد بود.

کد مطلب 4640978

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