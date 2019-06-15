به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن اختری صبح شنبه در همایش ضرورت انتقال آب دریای خزر به استان سمنان به میزبانی دانشگاه سمنان ضمن بیان اینکه برای این کار بنیادی و اساسی می‌بایست اقدامات عملی و برنامه‌های اجرایی هر چه سریع‌تر تدارک و کار اجرایی آغاز شود، ابراز داشت: انتقال آب دریای خزر باعث رشد و تقویت محیط‌زیست می‌شود.

وی افزود: امروز از مرحله ضرورت انتقال آب گذشتیم و لذا بحران آب مشکل بین‌المللی است و امروز در تمام دنیا مسئله آب یک موضوع اساسی به شمار می‌رود که همه در حال مطالعه و فکر روی آن هستند که چگونه بتوانند از این بحران به وجود آمده که از این شدیدتر خواهد شد بیرون آیند و باید بتوانند آن را به مسئله بهره‌برداری و ظرفیت تبدیل کنند.

جنگ قرن مسئله آب است

دبیر مجمع جهانی اهل‌بیت بابیان اینکه قبل از ورود به این قرن همه کارشناسان و تحلیل‌گران معتقد بودند که این قرن جنگ آب است، ابراز داشت: یعنی این بحران آن‌قدر شدید خواهد شد که ملت‌ها، کشورها و نظام‌ها به خاطر آب وارد جنگ خواهند شد و می‌بایست تلاش کرد تا زمینه رفع این بحران برطرف شود.

اختری بابیان اینکه خداوند همه زمینه‌ها را در نظام آفرینش قرار داده است، تصریح کرد: خداوند متعال در نظام آفرینش برای همه موجودات به‌خصوص برای انسان به‌عنوان موجودی برتر در یک حدی کارها و راهکارهایی قرار داده تا نیازمندی‌های آنها در مسیر تکامل خودبه‌خود برطرف شود.

وی افزود: در آیات قرآن در موضوع آفرینش، خلقت و نیازمندی‌ها آیات بسیار زیادی وجود دارد یکی از آنها همین موضوع دریا است خداوند دریا را قرار داده و برای آن اهدافی در نظر گرفت تا موضوع ارتباط با کشورها با حرکت کشتی‌ها به نتیجه برسد و شما از این دریا استفاده کنید و بهره ببرد.

استفاده از دریا شرعی، قانونی و مشروع است

دبیر مجمع جهانی اهل‌بیت بابیان اینکه استفاده از دریا قانونی، مشروع و شرعی است که خداوند در قرآن قرار داده است، ابراز داشت: هیچ قوم و ملتی نمی‌تواند مردم را از بهره‌برداری از این امکاناتی که خداوند برای همه قرار داده منع کند طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان به‌عنوان پروژه ملی و کشوری یک طرح ضروری برای جامعه ایران است.

اختری در ادامه تصریح کرد: در سفر رئیس‌جمهور به استان سمنان نیز مسئله آب به‌عنوان یکی از موضوعات اساسی مطرح شد تا نیمی از نیازمندی‌های مردم ایران را تأمین کند، این‌همه زمین، بلندی‌ها و مراتعی که در اینجا وجود دارد می‌تواند در تمامی زمینه‌ها خدماتی ارائه دهد و لذا این برای یک شهر نیست و برای جامعه است و باید از هرکسی که در این زمینه کار می‌کند تشکر و قدردانی کرد.

وی افزود: مسئله زیان و خسارات حد و حدود در کجا وجود ندارد؟ در چه‌کاری شما می‌توانید پیش‌بینی و مطرح کنید تا یک کاری زیان نداشته و چالشی در آن نباشد؟ انصافاً اگر وزارتخانه‌ای، اداره‌ای، مسئولی به خاطر اینکه ضرر و زیانی از جایی به وجود خواهد آمد بخواهد کارها را قفل و مانع و مشکل ایجاد کند کار دلسوزانه‌ای نیست.

مشکل و موانع انتقال آب را حل کنیم

دبیر مجمع جهانی اهل‌بیت بابیان اینکه دانشمندان و متخصصان باید بنشیند مشکل را برطرف کنند، ابراز داشت: اینکه بگوییم انتقال آب محیط‌زیست را تخریب می‌کند، گفته کیست؟ این حرف غلطی است بلکه محیط‌زیست را رشد و باعث تقویت آن نیز می‌شود چند کیلومتر راه ممکن است مشکلاتی داشته باشد اما به این فکر کنید که چقدر می‌تواند کشور را زنده کند.

اختری در ادامه تصریح کرد: باید اگر مشکلاتی را احساس می‌کنیم با تعامل بیشتر و بین دستگاه‌ها برای بهره‌برداری بهتر، استفاده از ظرفیت‌ها، تبدیل کردن چالش‌ها و مشکلات و تهدیدها به فرصت‌ها استفاده کرد و این معنای دانش است.

وی با تاکید بر اینکه باید مشکلات را از طریق قانونی حل کنیم، افزود: وظیفه حاکمیت در نظام اسلامی تأمین نیازمندی‌های مالی و اقتصادی، مقابله با دشمنان و بازسازی و ساختن کشور زنده کردن شهرها است بنابراین انتقال آب دریای خزر به سمنان در راستای این وظایف خواهد بود.